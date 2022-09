Meteo, ondata di maltempo in tutta Italia: nel week-end cambia tutto

Un tempo instabile, con alternanza di piogge e giornate di sole, è quello che si prospetta sino alla fine di questo mese di settembre. Ecco quali saranno le prossime previsioni meteo.

In particolare il Sud Italia sarà interessato dalle piogge. Ma cosa accadrà nel weekend?

Meteo: cosa accadrà nei prossimi giorni

Un autunno che si è presentato con i fiocchi, sin dal suo primo giorno. Piogge e temporali hanno caratterizzato i primissimi giorni di questa settimana e che accompagneranno, specie le zone tirreniche, almeno fino a tutto il weekend. Ma quale sarà il tempo per i prossimi giorni?

Le piogge intense, in alcuni casi anche alluvionali potranno caratterizzare ancora questi giorni, specie per il Sud Italia. Tantissima acqua caduta nel giro di poche ore e concentrata in un solo giorno: questo è quello che è successo in città come Napoli e Caserta nella sola mattinata di domenica 25 settembre.

Lo scontro fra la massa d’aria calda proveniente dall’Africa e quella più fresca proveniente dall’Atlantico, hanno creato un vortice che ha portato piogge torrenziali concentratesi sul nostro Paese. In alcune zone si sono avuti anche più di 100 millimetri d’acqua in sole 24 ore e, lungo gli Appennini, anche di più.

Ma il maltempo, purtroppo, non si fermerà qui. Infatti, l’alternanza di pioggia, maltempo e sole saranno i nostri compagni di viaggio almeno fino alla fine di settembre. Infatti, nel corso del prossimo fine settimana, la situazione cambierà ancora.

A partire da giovedi e venerdì, dell’aria fredda inizierà a causare piogge anche violente sulle zone della Sardegna, per poi spostarsi ancora verso le zone affacciate sul Mar Tirreno. Anche l’Italia del Nord sarà toccata dalle piogge: in particolare, sempre fra giovedì e venerdì, la pioggia anche copiosa bagnerà la Pianura Padana.

Da sabato, tornerà il sole

La situazione meteo migliorerà soltanto a partire dalla prossima domenica, 2 ottobre, quando i venti dall’Est puliranno l’aria e porteranno di nuovo il sole su tutto il nostro territorio.

Per il resto della settimana avremo un tempo che continuerà ad alternare nuvolosità, piogge e schiarite. Ad esser maggiormente interessante ancora da rovesci saranno la Campania e la Calabria e lo saranno, almeno, fino alla giornata di domani.

A partire sempre da domani, il tempo nuovamente peggiorerà nel Centro Italia, con pioggia in particolare sulla Sardegna. Il bel tempo tornerà a farsi largo soltanto a partire da giovedi e venerdì, almeno in alcune zone del Sud Italia.

Ma da sabato e domenica, il sole tornerà a splendere e a portare un po’ di tranquillità dopo tanti, troppi, giorni di pioggia intensa.