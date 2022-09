A cosa serve quella scavatura situata sul fondo delle bottiglie? Il motivo ti stupirà

Il fondo delle bottiglie è concavo, ma vi siete mai chiesti il motivo? La risposta è sorprendente e arriva da molto lontano. Scopriamolo insieme.

I dettagli fanno la sempre la differenza tanto che il fondo delle bottiglie passa inosservato, ma è molto importante. La scavatura è un elemento che si trova nelle bottiglie di vino, champagne e birra con uno scopo preciso e antico. Le bevande come vino e birra sono sempre state usate per convivialità e anche oggi ricoprono un ruolo importantissimo per tutti quanti.

Chi almeno una volta nella vita non ha tenuto in mano una bottiglia di vino e si è chiesto cosa perché il fondo fosse stato pensato in quel modo? Gli esperti di enologia lo sanno, ma tutti gli altri resteranno a bocca aperta perché il motivo è veramente curioso.

Fondo delle bottiglie: a cosa serve la scavatura?

La bottiglia è un elemento prezioso per la conservazione di vino e bevande, per questo motivo le sue caratteristiche devono essere particolarmente studiate nei minimi dettagli.

Per capire il motivo del suo lato concavo occorre andare indietro nel tempo, nel momento in cui le bottiglie venivano prodotte ancora a mano. Gli artigiani antichi realizzavano le bottiglie attraverso il vetro soffiato, per questo il fondo era gonfio impedendo condizioni di equilibrio in ogni caso.

Gli artigiani hanno iniziato a studiare come rendere la bottiglia stabile e hanno spinto la curva in dentro, così che gli elementi fossero come si è abituati a vederli oggi. La tecnologia e la tecnica moderna ha portato gli artigiani a creare le bottiglie solo con un fondo piatto.

Nel tempo si è capito che non fosse funzionale, perché la bevanda all’interno rilasciava tantissimi sedimenti e non dava qualità ai vini e alle birre. Il fondo concavo è necessario anche per i vini spumanti e lo champagne, perché in grado di raccogliere tutti i depositi sul collo che poi vengono eliminati con il processo della sboccatura.

Ma non è tutto, il fondo studiato in questo modo aiuta a rendere la bottiglia resistente alla pressione del gas che si forma all’interno e poi aiuta ad avere un maggiore contatto con il secchiello refrigerante.

Tutti questi vantaggi si sono scoperti in un secondo momento, perché i produttori hanno pensato alla forma solo per una questione di equilibrio e per rendere l’impugnatura agevole e molto salda facendo in modo che il contenuto fosse perfetto.

Curiosità sul fondo concavo delle bottiglie

Oggi, sono i macchinari che rendono le bottiglie con il fondo concavo perfette come da tradizione. Come già accennato, tutti i fondi restano imprigionati sul fondo e si evita che tornino a galla.

Le bottiglie che hanno il fondo accentuato sono quelle che contengono il vino spumante, anche se i sedimenti si collocano tutti sul collo della bottiglia e poi eliminati in un secondo momento. Per questo motivo, la struttura ha una funzione differente – come sopra descritto – per il contenimento del gas e la resistenza sino a 8 atmosfere mentre si crea la spuma.

Tra le tante leggende, si dice che lo Zar Alessandro II di Russia abbia richiesto che lo champagne creato per lui nel 1867 – Louis Rœderer “Cristal” – fosse messo dentro una bottiglia con fondo piatto e trasparente. Il motivo è semplice, perché non voleva che qualcuno piazzasse una bomba all’interno della bottiglia per uccidere lui o la sua famiglia.