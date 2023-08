Scontro in Sardegna fra nave e peschereccio: un disperso

By

A Capo Figari, nel nord della Sardegna, la collisione fra una nave e un peschereccio ha portato a un disperso in mare.

È accaduto questa notte intorno alle 23.15 e gli uomini della Guardia Costiera di Olbia si sono subito mobilitati per le ricerche del marinaio. I soccorsi sono stati allertati da una passeggera che si trovava sul ponte della motonave Sharden, partita dal porto di Olbia e diretta a Livorno.

Un disperso in Sardegna dopo lo scontro fra una nave e un peschereccio

Sono ore di apprensione per un marinaio disperso nel mare del nord Sardegna, a largo del promontorio di Capo Figari. Questa fascia costiera della Gallura è molto frequentata in estate ma difficilmente si creano incidenti analoghi a quello avvenuto questa notte.

Erano circa le 23.15 quando presso la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia è giunta la chiamata di soccorso di una donna che riferiva di un incidente in mare. La motonave Sharden della Tirrenia, di cui lei era passeggera, ha avuto una collisione con un peschereccio e a bordo di quest’ultimo si trovava un uomo che ora risulta disperso.

Non ci sarebbero altre persone rimaste coinvolte nell’impatto, le cui cause sono ora al vaglio delle autorità che sono state impegnate tutta la notte nelle operazioni di ricerca del marinaio, supportate dai mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore della società Moby e un elicottero dell’Aeronautica Militare.

La nave era partita alle 22.20 da Olbia e viaggiava verso Livorno, non sono chiare le dinamiche della collisione ma in queste ore gli agenti stanno interrogando il comandante, l’equipaggio e i passeggeri per carpire ulteriori dettagli e cercare di ricostruire quanto accaduto.

In particolare, la signora che ha dato l’allarme telefonicamente, ha detto di aver assistito in prima persona insieme ad altri passeggeri presenti sul ponte, allo scontro con la barca da pesca.

Recuperato un uomo in mare

Le motovedette della Capitaneria di Porto hanno recuperato poco dopo il loro arrivo sul punto segnalato, nel comune di Golfo Aranci, un uomo dal mare. Si tratta di colui che era al comando del peschereccio insieme ad alcuni marinai, uno dei quali appunto risulta disperso.

Il comandante è stato assistito e non risulta ferito, solo molto spaventato. Ha parlato con le forze dell’ordine e ha detto che ha visto il collega cadere in mare dopo la collisione ma poi lo ha perso di vista.

Si teme il peggio per lui perché ormai sono trascorse diverse ore dall’incidente, tuttavia le ricerche continuano senza sosta.

Dopo l’evento, le due imbarcazioni sono state scortate fino alla terraferma, per alcuni controlli sulle strutture e per capire quindi se ancora sono idonee alla navigazione oppure costituiscono un pericolo per le persone a bordo. Nella collisione infatti potrebbero aver riportato dei danni che devono essere attentamente valutati.