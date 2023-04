Meteo, le grandi ondate di caldo in Italia ad aprile

Meteo che continuerà a mantenere una nota di instabilità anche per i prossimi giorni. Avremo, quindi, occasione per rovesci, temporali ed anche per temperature che, specie sul versante adriatico, seguiteranno ad essere inferiori alla media stagionale.

Il tempo migliore lo ritroveremo sui settori occidentali ed occasionalmente anche al Nord-ovest dove le anomalie termiche saranno meno marcate ed i valori, specie quelli diurni, tipicamente del mese in corso.

Meteo Aprile 2023

Quello in corso è un periodo caratterizzato da rapidi ma insistenti passaggi instabili che dai settori orientali giungono verso la nostra Penisola. Non è raro, che la contemporanea formazione di aree di bassa pressione sui mari meridionali, possa ulteriormente accentuare sia il maltempo che la costanza di fasi fredde.

Ad esempio, è tornata la neve in Appennino che, sia chiaro, non solo è la normalità per Aprile ma deve farci pensare a come, negli ultimi anni, il nostro clima sia particolarmente cambiato verso il caldo.

Aprile, le grandi ondate di caldo in Europa

Ci sono state diverse ondate di caldo significative in Europa in aprile dal 1980. Ecco le ondate di caldo più significative che si sono verificate in Europa ad aprile nel corso degli ultimi decenni:

Nel 1987, l’Europa ha sperimentato una forte ondata di caldo ad aprile, con temperature elevate in diverse parti del continente.

Nel 1993, l’Europa ha registrato temperature insolitamente elevate in aprile, con alcune parti del Regno Unito che hanno raggiunto i 28°C.

Alcune aree dell’Europa occidentale nel 2007 hanno registrato temperature estremamente elevate ad aprile, con alcune zone della Spagna che hanno superato i 30°C.

Nel 2011, l’Europa ha sperimentato una forte ondata di caldo ad aprile, con temperature elevate in diverse parti del continente, tra cui l’Europa centrale.

Anche il 2018 fu drammatico, per molti versi: una violentissima ondata di caldo fece schizzare verso l’alto le temperature che raggiunsero valori insolitamente elevati per essere aprile, con alcune parti del Regno Unito nelle quali si toccarono i 29°C. Inoltre, l’Europa centrale ha sperimentato una forte ondata di caldo che ha portato a incendi boschivi in diversi paesi, tra cui Germania, Polonia e Repubblica Ceca.

Nel 2019, l’Europa ha registrato temperature estremamente elevate a metà aprile, con alcune parti della Francia che hanno superato i 30°C.

Nel 2020, l’Europa ha sperimentato un’ondata di caldo precoce ad aprile, con temperature estremamente elevate in diverse parti del continente. Ad esempio, il Regno Unito ha registrato la sua temperatura più alta mai registrata ad aprile, con 26,2°C

Non solo Europa: anche l’ Italia in Aprile ha sperimentato temperature estive

Nel 1987, l’Italia ha sperimentato una forte ondata di caldo ad aprile, con temperature elevate in diverse parti del paese.

Nel 1994, l’Italia ha registrato temperature insolitamente elevate in aprile, con alcune parti del sud Italia che hanno raggiunto i 30°C.

Alcune parti dell’Italia settentrionale nel 2000, hanno registrato temperature estremamente elevate ad aprile, con alcune zone che hanno superato i 30°C.

Nel 2011, l’Italia ha sperimentato una forte ondata di caldo ad aprile, con temperature elevate in diverse parti del paese.

Il nostro Paese, nell’anno 2017, registrò delle temperature insolitamente elevate ad aprile, con alcune parti del paese che hanno raggiunto i 30°C.

Nel 2018, l’Italia ha sperimentato una forte ondata di caldo ad aprile, con temperature elevate in diverse parti del paese.

Nel 2020, l’Italia ha sperimentato un’ondata di caldo precoce ad aprile, con temperature estremamente elevate in diverse parti del paese.

Meteo estate 2023: i primi dati del Centro Europeo

Il centro meteorologico europeo, ECMWF, ha appena rilasciato le previsioni meteo per l’estate 2023. Secondo le previsioni, l’estate sarà molto calda a causa dell’anticiclone che si sta formando vicino all’Europa occidentale.

Questo potrebbe portare a una siccità come quella che abbiamo visto l’estate scorsa.

Le previsioni coprono il periodo da giugno ad agosto, che è l’estate meteorologica. La pressione sarà molto alta sull’Europa centrale e settentrionale, compreso il Regno Unito, l’Irlanda e il Nord Italia.

Temperature estate 2023 secondo ecmwf

Le temperature saranno molto alte su gran parte del continente europeo, in particolare in Europa occidentale, sulle Alpi e sui Balcani. Ci sarà un’eccezione nel nord-est dell’Europa, dove un flusso settentrionale potrebbe influenzare il clima. Questo flusso è causato dalla rotazione in senso orario dell’anticiclone sopra l’Europa nord-occidentale. In generale, dobbiamo sempre ricordare che le previsioni a lungo termine sono solo tendenze e che le previsioni precise sono difficili da ottenere.