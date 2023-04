Achille Costacurta denunciato: avrebbe aggredito un vigile urbano

Lui, figlio di due vip, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda è Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore del Milan, Billy, e di Martina Colombari.

Il giovane 18enne, dopo una notte brava a Milano, avrebbe aggredito un agente della polizia municipale e verbalmente un tassista. La vicenda.

Achille Costacurta denunciato

Dalla scenata all’interno di un taxi fino allo sferrare un pugno in faccia ad un vigile urbano. Per questo motivo, Achille Costacurta è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto martedì dopo che il giovane 18enne era per Milano, alla fine di una notte brava, poco dopo le ore 23.

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nell’ambito della sua aggressione, ha sferrato un pugno in faccio ad un vigile urbano. Quest’ultimo si è poi, recato in ospedale per farsi medicare e la sua prognosi è di 7 giorni. La polizia municipale era intervenuta dopo che un tassista aveva segnalato e richiesto aiuto alle forze dell’ordine proprio dopo una scenata, nel suo mezzo, da parte del giovane Costacurta.

Il conducente avrebbe detto ai vigili che il 18enne stava danneggiando il suo veicolo, urlando anche frasi senza senso. Altri testimoni, invece, lo hanno visto gettare dal finestrino del taxi, una serie di accessori firmati. Da lì, l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fatto scendere Costacurta dal taxi ed è stato proprio in questa occasione che il 18enne ha sferrato un pugno in faccia ad uno degli agenti lì presenti, senza motivo alcuno.

Il giovane 18enne ha aggredito un vigile urbano

Achille Costacurta è stato portato, dopo questo suo gesto, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. Solo all’alba è stato rilasciato ed affidato al padre. È stato, comunque, denunciato per resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale. Il vigile urbano aggredito, come dicevamo, si è poi recato in ospedale per farsi medicare ed i medici del pronto soccorso lo hanno dichiarato guaribile in 7 giorni.

Stando ad una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe salito in taxi intorno alle ore 23 della serata di martedì, dopo una notte brava, in zona Tortona a Milano. All’interno del mezzo, poco dopo esser salito, è iniziato ad andare in escandescenza. Il tassista, si è avvicinato a una pattuglia di Vigili urbani presenti lungo il tragitto chiedendo il loro intervento, dicendo loro che il passeggero che stava trasportando, stava danneggiando il suo mezzo di lavoro e urlava frasi senza alcun senso.

Il tassista stesso aveva già provato più volte a far scendere dal mezzo il 18enne, ma senza riuscirci. Da lì, anche i Vigili urbani hanno provato a farlo scendere dal taxi quando i vigili stessi hanno aperto le porte del mezzo per farlo scendere, Achille Costacurta ha sferrato un pugno ad uno dei vigili lì presenti in pieno volto.

I vigili lo hanno subito immobilizzato e accompagnato, poi, all’ufficio centrale arresti e fermi.