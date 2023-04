 Deraglia treno merci a Firenze, ritardi su tutta la linea nord-sud

Deraglia un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Nessun ferito, ma previsti ritardi per tutta la giornata di oggi sull’intera linea nord-sud

Un carro di un treno merci ha deragliato nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023.

La circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna sarà interrotta per l’intera giornata di oggi. I vigili del fuoco del comando di Firenze appartenenti al distaccamento di Firenze Ovest, sono arrivato sul posto vero le ore 3.15. Nessuna persona è rimasta coinvolta, grazie anche all’ora tarda.

A renderlo noto è Rete ferroviaria italiana (Rfi) attraverso un comunicato, precisando che l’incidente ha provocato solo danni all’infrastruttura senza alcun ferito, ma il transito sarà compromesso per l’intera giornata “La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello”. Prosegue la nota “L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento, che non ha provocato conseguenze su persone“.

I ritardi

Il comunicato conclude facendo sapere che i tecnici della Rete ferroviaria sono all’opera, ma ribadendo che la circolazione resterà compromessa per buona parta della giornata di oggi con la cancellazione parziale e totale di corse di treni sia dell’alta velocità che di treni regionali. “Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni“. Ancora “Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali”.

Già registrati i primi disagi presso la stazione Termini di Roma dove è stato comunicato ai viaggiatori che prima delle ore 17.00 non partirà alcun treno in direzione Milano.

Solo pochi giorni fa, nella serata di lunedì 18 aprile, nella stessa zona, si era verificato un tamponamento tra due convogli che aveva provocato il ferimento, seppur lieve, dei due rispettivi macchinisti. In quell’occasione a rimanere coinvolti nell’impatto sono stati un treno merci diretto a Maddaloni che si era fermato a causa di alcuni problemi tecnici nei pressi del bivio Olmatello (RA) nel nodo di Firenze, dove si intersecano le linee ferroviarie Firenze-Siena-Pisa e Firenze-Prato. Il convoglio ha perso il controllo così da retrocedere per alcuni metri invadendo parzialmente la linea di un altro treno merci diretto a Domegliara (VR) che ha così urtato l’ultimo vagone dell’altro convoglio.