Meteo, la previsione di Giuliacci: freddo e nubifragi in Italia | Ecco dove

Se ottobre ci ha regalato delle giornate di sole, ora a novembre e le condizioni meteo sono piuttosto instabili. Dite pure addio all’autunno è arrivato il freddo, la pioggia e la neve. Le temperature si stanno sempre più abbassando. Ma scopriamo cosa ha previsto il colonello Mario Giuliacci. Siete pronti a coprirvi dal freddo? Incredibile.

In molti stavano attendendo il freddo ed è arrivato qui in Italia. Ottobre, è stato un mese piacevole con temperature nella norma soprattutto al Centro-Sud e Isole. Addirittura, abbiamo vissuto dei giorni in cui si avvertiva anche un piccolo sapore estivo, i picchi arrivavano anche a 30 gradi, specialmente in Sicilia e Sardegna.

Ed ora che questa fantastica fase mite è terminata, siete pronti ad affrontare il gelo e temperature bassissime? Per non parlare dei nubifragi che ci aspettano. Ma in che parte dell’Italia? Tenetevi pronti, perché a parlare del clima che tra poco vivremo è stato proprio il colonnello Mario Giuliacci: scopriamo cosa ha rivelato, da non credere.

Meteo, inverno gelido in arrivo: tutti i dettagli

Siamo a metà novembre e c’è già una netta differenza con il clima dello scorso ottobre. Un cambiamento a dir poco drastico che ha già colpito alcune regioni italiane. Ma tra poco sarà coinvolto l’intero Paese. Ad aggiornarci sulle condizioni del meteo è stato il colonnello Mario Giuliacci. Brutte notizie per chi odia il freddo gelido dell’inverno, infatti, secondo le previsioni de meteoGiuliacci.it, ci aspettano dei giorni veramente complicati.

Arriveranno delle piogge da ovest che provocherà un netto peggioramento del tempo. Sono previste forti piogge e nevicate dai 1300-1700 metri. Insomma, ci aspettavamo un forte cambiamento, ma non delle violente piogge o nubifragi: scopriamo di più.

Meteo, le parole di Mario Giuliacci

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Purtroppo dovremo fare i conti con un forte abbassamento delle temperature e l’arrivo di orribili temporali. Sempre secondo le parole di Mario Giuliacci, ci saranno diverse zone con abbondanti accumuli, ma sarà interessata tutta l’Italia, ma va detto che di fatto sarà tutta l’intera Penisola ad essere interessata dalle forti piogge.

Vedremo arrivare anche la Nina e una valanga di piogge che si scaglieranno nel nostro Paese. Nessuna regione esclusa, ci saranno temporali al Nord, al Centro e anche al Sud. Secondo le parole dell’esperto, fino alla fine di novembre pioverà quasi tutti i giorni. Ma quando accadrà? Per il noto colonello da venerdì 18 pioverà ovunque:

“Ma la giornata più piovosa sarà martedì 22 novembre, quando comparirà anche la neve sui rilievi: pioverà in particolare sulle regioni tirreniche e sul Triveneto, fino al 25 quando ci sarà una breve tregua”.

Sempre secondo la profezia di Giuliacci le tempeste potrebbero essere anche violente provenienti dal mare. In particolare, le regioni tirreniche sono a rischio nubifragi. La neve invece la vedremo sulle Alpi del Trentino Alto Adige e potrebbe arrivare anche a 30/40 centimetri. Ma dal 19 novembre l’aria sarà più fredda e le temperature si abbasseranno drasticamente.