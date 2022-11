Ladri sbagliano casa, chiedono scusa e restituiscono i gioielli rubati

Un furto davvero insolito quello avvenuto a Firenze nelle scorse ore, dove una banda di ladri si è scusata per aver sbagliato casa.

Dopo essersi accorti dell’errore, i ladri che si erano intrufolati nell’appartamento hanno ripulito il disordine creato e hanno anche restituito alcuni oggetti trafugati.

Ladri sbagliano casa a Firenze

Una vicenda insolita quella che ha colpito una famiglia di Firenze, che si è vista entrare dei ladri in casa per poi scusarsi e andare via mettendo anche in ordine.

Sembra una sorta di commedia all’italiana ma è proprio quello che è avvenuto intorno alle 20.30 di martedì sera a Bagno a Ripoli.

Quattro ladri coperti da un passamontagna hanno fatto irruzione in una casa chiudendo i presenti in una stanza. I proprietari di casa sono una coppia di anziani e insieme a loro, al momento dell’intrusione, c’era la famiglia della figlia dei coniugi.

Tutti sono stati minacciati con una pistola e un piede di porco, utilizzato dai ladri per entrare nell’abitazione.

I malviventi sono andati nella cantina e hanno messo tutto a soqquadro ma probabilmente non hanno trovato quello che cercavano, anche se ancora non si sa quale sia l’oggetto che volevano rubare.

Così dopo un po’ si sono resi conto di essere entrati nella casa sbagliata e quindi hanno liberato gli ostaggi e si sono scusati con loro.

Non solo, i ladri hanno anche ripulito lo scantinato e sistemato tutto ciò che avevano sparso in giro. Poi hanno lasciato l’appartamento sotto gli occhi sconcertati dei presenti che hanno subito sporto denuncia.

Le indagini

Nonostante sia andato tutto per il meglio, i proprietari e i familiari di questi ultimi sono rimasti fortemente scioccati da quanto avvenuto, anche perché come dicevamo, sono stati minacciati con armi da fuoco.

La situazione poteva essere molto pericolosa ma si è trattato di un equivoco, attenuante che comunque non conta nulla poiché delle persone sono state messe in pericolo e hanno rischiato di morire.

I Carabinieri di Firenze hanno raccolto la denuncia e ascoltato attentamente le dichiarazioni delle persone presenti in casa per raccogliere quanti più dettagli possibili.

Sembra che i 4 ladri abbiano addirittura spiegato loro che credevano si trattasse della casa di un noto avvocato della zona, dopodiché hanno restituito la refurtiva presa, ovvero un orologio e alcuni gioielli.

Quindi hanno pulito lo scantinato con della candeggina e poi si sono dati alla fuga.

Tanta paura ma la famiglia sta bene ed è riuscita a sporgere denuncia. Purtroppo lo shock è stato tale che la chiamata al 112 è arrivata solo quando i ladri ormai se ne erano andati e non mentre operavano.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sul bizzarro caso ed è a lavoro anche la Scientifica per effettuare i rilievi all’interno della casa, che al momento è sotto sequestro.