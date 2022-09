By

Una tragedia in Vietnam che ha sorpreso all’improvviso gli avventori di un locale di karaoke: 12 persone sono morte e almeno un’altra decina sono ferite gravemente. Ecco la situazione attuale.

Un incendio che ha sorpreso tutti quello scoppiato in un bar, martedì sera, nel sud del Vietnam, un incidente che ha coinvolto tante persone all’interno del locale, mietendo anche vittime.

Una tragedia, sulla quale in queste ore si sta indagando per capire cosa ha scatenato le fiamme, che hanno causato un vero e proprio disastro. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Incendio in un karaoke in Vietnam: muoiono 12 persone

Almeno 12 persone hanno perso la vita nell’incendio scoppiato martedì sera in un locale di karaoke in Vietnam, precisamente in un bar della provincia di Binh Duong, un centro di produzione industriale vicino a Ho Chi Minh City.

L’incendio è scoppiato martedì sera, durante una normale serata in cui gli avventori del locale stavano trascorrendo qualche ora in spensieratezza.

Le fiamme sono scoppiate ai piani superiori del locale, che a quanto pare è molto grande è ha ben 29 sale: infatti, l’incendio è partito al secondo e al terzo piano, ma poi si è diffuso rapidamente, a causa della schiuma insonorizzante che era stata posta sulle pareti.

I clienti che in quel momento si trovavano lì sono rimasti intrappolati, insieme al personale. Oltre alle vittime, ci sono anche tantissimi feriti gravi.

Sono intervenuti sul posto i pompieri, che hanno dovuto cercare di liberare le persone intrappolate, ma anche soccorrere chi si è buttato dalle finestre, rompendosi anche gli arti.

Sono accorsi ben 13 camion dei vigili del fuoco, insieme a più di 60 agenti della polizia, per cercare di domare l’incendio, che ormai aveva invaso tutto il palazzo.

Ora, sono in corso le indagini per capire com’è stato possibile questo gravissimo incendio: infatti, il primo ministro Pham Minh Chinh ha ordinato alle forze dell’ordine di indagare sulla causa, coinvolgendo anche il ministero della pubblica sicurezza e le autorità provinciali.

Questo accaduto ieri sera è, di sicuro, l’incendio più grave che si vedeva in Vietnam da anni: nel 2018, infatti, c’è stata una tragedia simili in un edificio residenziale, dove sono morte 13 persone.

Ma anche qualche anno prima, nel 2016, le fiamme divamparono in un altro bar karaoke, ad Hanoi nella capitale. A quanto pare, in Vietnam le regole di sicurezza dei locali notturni non sono proprio rispettate al 100%, cosa su cui le autorità stanno lavorando da anni, ispezionando ciclicamente i bar e i night club.