Meteo: il freddo arriva in Italia, maltempo da Nord a Sud

Per i meteorologi, l’inverno è ufficialmente arrivato in tutta Italia. Pioggia, vento e nelle zone di montagna, anche la neve, hanno fatto il loro ingresso. E questa metà di gennaio ne sarà pienamente protagonista.

Oggi e domani saranno le giornate più fredde e, allo stesso tempo, anche le più piovose. Ma ecco cosa ci aspetta per l’intera settimana.

Meteo: il maltempo arriva

Una vera e propria perturbazione attiva investirà tutto il nostro Paese, da Nord a Sud, nelle giornate di oggi e domani. Quell’inverno che sembrava non voler arrivare mai, che ci ha fatto passare tutte le festività natalizie, con temperature quasi primaverili e al di sopra della media, da qualche giorno è entrato di diritto.

Tutta l’Italia sarà attraversata da questa nuova perturbazione, portando con se, come dicevamo, pioggia, freddo e temporali, con diverse sfaccettature da zona a zona. La neve, anche, sarà protagonista di questi giorni e non cadrà soltanto in montagna e sugli Appennini, ma scenderà anche in pianura, sia al Nord che al Sud.

Piogge forti, anche a carattere intenso, si concentreranno in particolare nelle zone del Sud portando così, in generale, un notevole e drastico calo delle temperature. Ma nello specifico, cosa succederà in questi due giorni (oggi e domani) così intensi dal punto di vista del maltempo?

Il Nord vedrà un aumento notevole della nuvolosità, iniziando dalle Alpi occidentali e, successivamente, spostandosi verso la Liguria e il Piemonte, fino ad arrivare in Pianura Padana, dove si registreranno piogge intense e nevicate a partire dai 700 metri, anche in Appennino. Precipitazioni ed aria fredda sono attesi in tutte le zone del Nord e la neve potrà comparire, a tratti, anche nelle pianure dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Situazione diversa sarà, invece, per le regioni del Centro e del Sud dove a diventare protagonisti di queste due giornate saranno la pioggia ed il vento. Marche, Umbria ed Abruzzo, per quel che riguarda le zone del Centro, saranno le principali ad esser colpite dalla pioggia, ma non si escludono anche violenti temporali nelle zone del Lazio e della bassa Toscana.

Pioggia, vento e freddo in tutta Italia

La neve arriverà anche in Appennino, a partire dai 1000 metri. Le piogge inizieranno, per quel che riguarda le zone del Centro, ad attenuarsi verso sera per spostarsi, piano piano, verso le zone del Sud, specie del versante che affaccia sul Mar Tirreno.

Al Sud, invece, piogge intense a partire dal mattino di oggi e che si intensificheranno, a partire dal primo pomeriggio, in Campania e nelle zone alte della Calabria. Ci saranno anche temporali locali, anche a carattere forte, su Basilicata e Puglia. Pioggia, in parte, presente anche in Sicilia, mentre il versante ionico, al momento, viene risparmiato dalla perturbazione.

Anche la Sardegna, in ultimo, sarà attraversata dalle piogge, a partire dal mattino (versante occidentale). Ciò che preoccupa di più le regioni meridionali è, però, il vento che soffierà forte per tutta la giornata di oggi.

Anche domani, 18 gennaio, il maltempo non risparmierà le zone tirreniche centro meridionali della nostra penisola. Il maltempo, infatti, si intensificherà, a partire dalla Liguria, già nella serata di oggi e porterà il maltempo a scendere verso Sud. Mentre al Nord, nella giornata di domani, inizieranno a vedersi le prime schiarite, con un clima più asciutto.