Tagliaunghie, l’opzione segreta che ti facilita la vita: quasi nessuno ci fa caso

Tagliaunghie: uno strumento professionale che consente di accorciare le unghie, ma ha un’opzione segreta che facilita la vita di tutti. Ecco i vari utilizzi.

Che sia professionale o per uso domestico o per i viaggi, il tagliaunghie è un utensile molto utile per tagliare le unghie spesse. Viene utilizzato dalle professioniste dei saloni di estetica per accorciare le unghie delle mani e dei piedi. Questo utensile è costituito da diversi piccoli elementi, tra cui l’estremità che è formata da due lame che si avvicinano e consentono di tagliare l’unghia.

All’altra estremità del tagliaunghie troviamo l’impugnatura, che è costituita da una leva, sulla quale esercitare la pressione necessaria per consentire la chiusura delle lame ed accorciare le unghie delle mani e dei piedi. Il tagliaunghie non è solamente uno strumento professionale utilizzabile nella beauty routine, ma si tratta di un utensile che si presta ad essere utilizzato in modi diversi. Ecco i vari utilizzi del tagliaunghie.

Tagliaunghie: lo strumento principe nella beauty routine

Il tagliaunghie è uno strumento molti utile per accorciare le unghie delle mani e dei piedi: non solo viene utilizzato dalle professioniste del settore beauty, ma è uno degli strumenti che non deve mai mancare all’interno della propria abitazione. le dimensioni di questo strumento variano da 4 a 6 cm, certi modelli per le unghie dei piedi hanno dimensioni maggiori. Il tagliaunghie è dotato di una limetta che consente di smussare i bordi delle unghie e di rimuovere lo sporco con un meccanismo rotatorio. È importante utilizzare la limetta prima di tagliare le unghie.

Il sistema di chiusura dello strumento consiste in un bloccaggio di lame e legato alla rotazione della levetta. Se non si procede a premere la leva il tagliaunghie non si chiude e non può procedere con il taglio delle unghie. Una volta chiusa la leva nasconde anche la lima. Questo sistema di bloccaggio consente di chiudere lo strumento e di tenerlo al sicuro.

Tagliaunghie: altri utilizzi immaginabili

Il tagliaunghie con il sistema di bloccaggio consente di sostenere lo smartphone, evitando di tenerlo troppo in mano. Un secondo utilizzo del tagliaunghie è quello di aprire i barattoli di vernice, rimuovendo il coperchio. Questo utile utensile permette di aprire con la lama i pacchi ed i pacchetti che ci vengono consegnati a casa o in ufficio. Un altro interessante utilizzo del tagliaunghie è quello di pulire i coperchi delle pentole che hanno una base di plastica dove tende ad accumularsi lo sporco. Il tagliaunghie è perfetto anche per tagliare la plastica che avvolge i cavetti di alimentazione.

Come affilare il tagliaunghie?

Con il ripetuto utilizzo nel tempo il tagliaunghie diventa sempre meno efficace. Per poter affinare la lama è bene macinarla su una pietra per affilare o sul un pezzo di carta stagnola.