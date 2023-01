Trova il numero 3 in meno di 20 secondi: questo test determina la tua intelligenza

Numero 3, lo vedi in questa immagine? Solo l’1% riesce ad individuarlo in 20 secondi. Se ce la fai, allora sei davvero super intelligente anche tu. Questo test visivo è tra i più difficili per il cervello.

Il test visivo che ti proponiamo oggi è davvero complicato, una sfida durissima per il tuo cervello e per i tuoi occhi. Individua in 20 secondi il numero 3 in mezzo a queste altre cifre: se ci riesci, sei davvero un mostro.

I test visivi per rafforzare il cervello

Questo è l’anno dei test visivi che stanno davvero spopolando sui social e in rete. Ogni giorno c’è qualche immagine che diventa virale e che si classifica come tendenza mondiale.

Spesso, illustratori o amanti degli enigmi, lanciano sfide o quiz che attirano l’attenzione di tantissimi utenti social che decidono di sfidare se stessi e mettere alla prova il proprio cervello.

I neurologi consigliano vivamente di esercitarsi con i test di illusione ottica o con i giochi visivi per rafforzare memoria e concentrazione e avere così, nel tempo, un cervello sempre attivo e in allenamento.

I puzzle numerici sono quelli che ultimamente stanno attirando di più l’attenzione di tutti. Si tratta di sfide davvero avvincenti, talvolta complicate, che mettono a dura prova non soltanto la tua attenzione ai dettagli e concentrazione ma pure le tue funzioni visive.

Vedi, per esempio il test che ti proponiamo oggi è davvero complicato. In questa sfilza di cifre si nasconde il numero 3 ma solo pochi riescono ad individuarlo e in 20 secondi. Se anche tu ci riesci, significa che sei davvero dotato di super intelligenza.

Prove visive per acuire il senso di osservazione

Anche se talvolta i test visivi sembrano semplici da risolvere, il più delle volte si presentano invece come delle sfide particolarmente complesse per la vista e il cervello. Lo abbiamo ripetuto varie volte: occhi e mente non sono coordinati ma procedono con tempistiche differenti.

Non è un caso che il tuo cervello vada alla ricerca di numeri, immagini o dettagli su cui i tuoi occhi si sono magari soffermati velocemente lasciandosi sfuggire la soluzione. Eppure c’è la possibilità di allenare sia la mente che le percezioni visive, lo sapevi?

Devi solo svolgere questi puzzle o quiz di illusione ottica quotidianamente. Gli esperti e i neurologi lo consigliano vivamente: attraverso questi test, puoi mantenere allenata la mente ma soprattutto aumentare concentrazione, attenzione e pure il tuo senso dell’osservazione.

Prendi per esempio in considerazione questo test che ti abbiamo proposto. Non è sicuramente semplice. Guarda attentamente l’immagine: in mezzo a tutti questi otto si nasconde anche il numero 3 ma solo in pochi riescono a individuarlo. Devi dispiegare al massimo le tue funzioni visive per trovare il numero intruso.

Ti assicuriamo che è presente. Secondo le statistiche, solo l’1% riesce ad individuare il numero 3 tra gli 8 in 20 secondi. Tu ci sei riuscito? Concentrati al massimo, mi raccomando!

Soluzione al test del numero 3

Sei ancora alla ricerca del numero 3? Sappiamo che questa sfida visiva è davvero complicata. Secondo le statistiche, soltanto l’1% riesce ad individuare il numero intruso in questa schiera di otto.

Se anche tu sei tra i pochi geni, allora meriti davvero tanti applausi: significa che sei davvero una persona intelligente e con delle capacità visive al top. Se invece ancora non hai individuato il numero 3, ti diamo noi una mano.

Guarda l’immagine in basso e vedi dove è posizionato il cerchio rosso. Come puoi notare, il numero 3 si trova alla fine della quarta fila. Se hai avuto difficoltà a individuarlo, non demordere, il test era davvero complicato.

Allenati tutti i giorni e vedrai che anche tu, nel giro di pochissimo tempo, riuscirai a risolvere ad occhi chiusi questi quiz visivi. Il segreto per diventare bravi è solo uno: tanta pazienza. Non arrenderti!