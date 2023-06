Meteo, i temporali non mollano: grandine in arrivo per tutte queste zone italiane

By

Meteo, l’alta pressione delle Azzorre sta espandendosi nel Mediterraneo centro-occidentale, apportando una maggiore stabilità all’Italia dopo alcune incertezze al Sud. Tuttavia, questa zona anticiclonica non si stabilizzerà completamente sul nostro territorio.

Il flusso instabile proveniente dall’Atlantico continuerà a interessare l’Europa centrale, mantenendo i massimi anticiclonici lontani verso ovest. Di conseguenza, alcune parti dell’Italia saranno ancora esposte al passaggio di temporali.

Inoltre, i modelli prevedono un significativo indebolimento dell’alta pressione verso la fine del mese e l’inizio di luglio, a causa dell’approfondimento di una saccatura atlantica che porterà condizioni meteorologiche avverse, incluso il maltempo intenso.

Meteo, evoluzione della settimana

Il mese di giugno si concluderà con temporali che potrebbero essere anche intensi, e luglio inizierà in modo simile.

Analizzando le linee generali, vediamo come si svilupperà a grandi linee la tendenza meteorologica prima di entrare nel dettaglio con le previsioni fino a mercoledì.

Linee generali

Oggi, lunedì, si prevedono condizioni anticicloniche in tutta la Penisola, con sole e temperature moderate. Solo in alcune aree localizzate sulle Alpi e sull’Appennino meridionale potrebbero verificarsi alcuni isolati piovaschi nel pomeriggio, che non avranno un impatto significativo.

Le cose inizieranno a cambiare martedì a causa di una perturbazione che si dirigerà verso l’Europa orientale, attraversando parte del Nord Italia. Si prevedono temporali, prima sulle Alpi centro-orientali e successivamente sulle Prealpi, le aree pedemontane e, verso sera, sulle pianure comprese tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna.

Questi fenomeni potrebbero essere di forte intensità e accompagnati da grandinate. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nel Nordest.

Seconda parte della settimane, meteo incerto

Mercoledì, questa situazione instabile si sposterà verso i Balcani, lasciando più spazio all’anticiclone sull’Italia, ma nel pomeriggio potrebbero svilupparsi temporali sulle Alpi occidentali e lungo l’Appennino centrale.

Tra giovedì 29 e venerdì 30, un’area di bassa pressione associata a un vortice sull’Inghilterra si avvicinerà all’Europa occidentale. Questo avvicinamento causerà i primi forti temporali sulle regioni settentrionali, soprattutto nel Nordovest, sulle Alpi e le Prealpi, e in parte anche nel Centro, ma prevalentemente nelle zone interne nel pomeriggio.

Venerdì 30 potrebbe essere caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse nel Nord, con temporali, forti piogge e grandinate.

Previsioni meteo in dettaglio per oggi

Sulle regioni settentrionali, in generale, il cielo sarà soleggiato, ma durante le ore centrali e pomeridiane della giornata potranno svilupparsi nuvole cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini, accompagnate da brevi rovesci di pioggia.

Al Centro e Sardegna, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle aree interne vicino ai rilievi, soprattutto nel basso Lazio e nell’Abruzzo.

Sud e Sicilia: le condizioni saranno prevalentemente di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più esteso tra Calabria e Sicilia orientale.

Durante la mattinata, gli annuvolamenti si concentreranno sulle aree interne vicino ai rilievi, con la possibilità di brevi rovesci, soprattutto in Calabria e Sicilia orientale, che tenderanno a diminuire verso sera.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime rimarranno stabili o aumenteranno leggermente. Per quanto riguarda i venti saranno deboli settentrionali al centro-sud, con rinforzi nelle aree ioniche e del basso Adriatico.

Nel pomeriggio, si osserverà una tendenza a ruotare da ovest sulla parte occidentale della Sardegna e a rinforzare localmente da nord-ovest nel sud della Sicilia. Al nord, i venti saranno deboli e variabili, con prevalenza della brezza lungo le coste.

I mari saranno poco mossi nelle zone del Mar Ligure, alto Adriatico, Tirreno settentrionale e Mar di Sardegna, con un aumento del moto ondoso quest’ultimo. Il Canale di Sardegna e il Tirreno centro-meridionale saranno da poco mossi a mossi. Gli altri mari saranno mossi, con locali mare molto mosso nel basso Adriatico e nell’Ionio settentrionale.

Meteo per domani

Nord: La situazione peggiora sul Nordest e in Lombardia con temporali già dal mattino. Nel resto del Nord, il cielo sarà prevalentemente velato da nuvole medie e alte, con accumuli più significativi sulle Alpi piemontesi e l’Emilia-Romagna occidentale, che potrebbero causare brevi rovesci o temporali localizzati.

Centro e Sardegna: Tempo bello, con cielo sereno o al massimo velato da nuvole leggere.

Sud e Sicilia: Il cielo sarà principalmente sereno, ad eccezione di modesti annuvolamenti nelle ore diurne vicino ai rilievi della Basilicata e della Calabria.

Temperature: Le temperature minime rimarranno stabili in Valle d’Aosta, Liguria, parte orientale della Sardegna, Lazio meridionale, Sicilia e sud della penisola, mentre aumenteranno leggermente altrove. Le massime diminuiranno nella parte orientale della Lombardia, nell’Emilia occidentale e nelle regioni del Nordest, mentre aumenteranno in Romagna, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Resteranno stabili nel resto d’Italia.

Venti: I venti saranno deboli settentrionali in Molise, Puglia, coste ioniche della penisola e isole maggiori, moderatamente intensificati in Sardegna e con raffiche occidentali nella parte nord-orientale del paese. Saranno deboli e variabili nel resto del territorio, con prevalenza della brezza lungo le coste.

Mari: Il mare di Sardegna sarà da mosso a molto mosso. Il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e il medio-basso Adriatico saranno mossi, con un moto ondoso in diminuzione in quest’ultimo. Il Tirreno sud-occidentale sarà poco mosso. Gli altri mari saranno generalmente poco mossi, con un moto ondoso che aumenterà lentamente e localmente sull’alto Adriatico, il Mar Ligure e il Tirreno centro-settentrionale.

Meteo mercoledì e giovedì

Nella giornata di mercoledì, durante la notte e nelle prime ore del mattino si verificheranno rovesci e temporali isolati sulla Pianura Padana. Nel corso della tarda mattinata e nel pomeriggio, questi fenomeni si estenderanno a tutto l’Appennino e alle zone alpine/prealpine, con alcuni spostamenti verso le pianure venete e l’Emilia-Romagna orientale.

Ci saranno anche rovesci e temporali isolati dalla tarda mattinata al pomeriggio in Umbria e sull’Appennino toscano e marchigiano, con alcune estensioni fino alle coste adriatiche e persistenze serali nelle Marche. Verso il tardo pomeriggio e la serata, potrebbero verificarsi alcuni fenomeni anche sull’Abruzzo, soprattutto nella parte settentrionale. Le isole maggiori e il resto del centro-sud avranno condizioni più stabili e prevalenza di sole.

Per quanto riguarda il giorno successivo, giovedì 29 giugno, si prevedono piogge e rovesci, anche temporaleschi, in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, parte occidentale dell’Emilia-Romagna, nord e ovest della Lombardia. Saranno presenti rovesci isolati o brevi temporali a prevalente evoluzione diurna in Toscana, Umbria, Lazio, Appennino abruzzese e molisano, e nella parte settentrionale della Puglia. Il resto d’Italia avrà condizioni più stabili e prevalenza di sole.