Meteo, freddo e fiocchi di neve arriveranno in queste regioni: ecco dove e quando

Meteo, freddo e fiocchi di neve stanno per colpire queste regioni italiane. Torna prepotente l’inverno. Ecco dove e quando sarà necessario indossare di nuovo sciarpa, cappotto e cappello.

Altro che colpo di coda finale dell’inverno: il freddo torna a colpire queste regioni nella nostra Italia. Si attendono abbondanti nevicate proprio qui. Attenzione se vivi in queste zone dello Stivale.

Primavera, un miraggio per queste regioni italiane

Pasqua è ormai passata, la primavera è iniziata da quasi un mese ormai ma il caldo non vuole saperne di arrivare. Il freddo continua a piombare sull’Italia a causa di diversi cicloni di aria fredda che si spostano dal Nord Europa verso il Mediterraneo.

Questa condizione climatica anomala non riguarda però tutte le regioni. Fino a qualche ora fa, quasi tutta Italia si è crogiolata al sole con temperature piacevoli che hanno sbrinato anche i cuori più freddi.

Da Nord a Sud, il maltempo ha concesso una tregua a tutti, anche il weekend di Pasqua è stato all’insegna di un clima mite e soleggiato soprattutto nelle regioni settentrionali. Più umido e uggioso invece nel versante centro-meridionale della penisola.

Ma il quadro climatico si prepara a cambiare ancora una volta. Altro che colpo di coda finale dell’inverno. In queste regioni torna il freddo. I meteorologi attendono addirittura abbondanti fiocchi di neve soprattutto in queste zone dello Stivale.

Meteo, freddo e neve in arrivo in Italia

La tregua breve dal maltempo è durata giusto il tempo di godere del weekend pasquale. Le temperature miti e piacevoli di questi giorni stanno per diventare già un ricordo, soprattutto in queste regioni italiane.

Il meteo cambia ancora e purtroppo non in positivo. Se anche tu come tanti non vedi l’ora di iniziare a sfoggiare abiti più leggeri, devi purtroppo pazientare ancora un po’, soprattutto se vivi qui.

Ecco cosa dicono gli esperti del tempo: freddo e fiocchi di neve stanno per arrivare in queste zone italiane. Prepariamoci di nuovo a indossare sciarpa, guanti e cappello.

Già da domani il quadro climatico appare piuttosto sconfortante. Da Nord a Sud si registrerà un calo piuttosto considerevole delle temperature. Se fino a ieri sulle Isole si sono toccati addirittura i 23 gradi, tra qualche ora ritorna l’inverno.

In verità, gli esperti del tempo sostengono che aprile, prima del riscaldamento globale che ha rovinato e continua a rovinare il nostro Paese, si è sempre presentato con temperature instabili e con giornate soleggiate alternate a giorni cupi e uggiosi.

È da circa un ventennio che il mese di aprile si mostra più che primaverile con temperature, negli anni passati per esempio, addirittura estive. Nel 2023 la situazione sembra essere tornata come alle origini: temperature piuttosto fredde e giornate non sempre soleggiate. Che cosa succederà dunque questo mese? Lo scopriamo.

A partire da domani, si attendono fiocchi di neve sulle Prealpi e sulle Alpi fino agli 800 metri di quota, proprio come se fossimo a gennaio. Le temperature si abbasseranno drasticamente e il clima si manterrà piuttosto freddo almeno fino al 20 del mese. Addio alle belle temperature primaverili di questi giorni, l’Italia arriverà a toccare di nuovo i 10 gradi come qualche settimana fa.

Tutta colpa non di uno ma di due cicloni di aria polare che stanno per arrivare sul nostro Stivale. Gelo e freddo si sposteranno dalle zone Atlantiche a quelle del Mediterraneo portando non solo basse temperature tipicamente invernali ma anche violenti temporali soprattutto sulle zone del Nord-Est e del Centro-Sud.

Pioverà anche al Nord ma non in maniera importante: l’incubo siccità continua a spaventare tutti. Il cosiddetto deficit idrico, soprattutto in Lombardia, è piuttosto preoccupante.

Abbondanti invece le precipitazioni in Friuli Venezia Giulia dove si attendono ben 90 mm di pioggia in sole 24 ore. Fenomeni temporaleschi in arrivo anche sulle regioni meridionali. Tempo piuttosto stabile invece sulle Isole con temperature anche piacevoli.

Nel weekend prepariamoci ad accogliere invece il secondo ciclone proveniente sempre dal Nord Atlantico. Freddo, neve a bassa quota e piogge riguarderanno essenzialmente il Centro-Sud. Freddo ma assenza di piogge invece al Nord e sul versante Nord-Ovest.