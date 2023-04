Dove vedere in tv e streaming le partite della 30esima giornata di Serie A

Alcune reduci e vittoriose, altre solo vittoriose, altre ancora solo preparate, tornano in campo oggi per la 30esima giornata le squadre della nostra Serie A, che ci terranno compagnia fino a lunedì. Ad aprire le danze, alle 18:30, ci penseranno Cremonese ed Empoli, poi sarà il turno della Lazio che sarà ospite dello Spezia. Ad animare il turno, però, ci sarà soprattutto la sfida del Milan contro il Bologna di Thiago Motta e il posticipo tra la Fiorentina, praticamente qualificata alle semifinali di Conference League, contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda le altre big, invece, l’Inter, prima di scendere in campo contro il Benfica, se la vedrà contro il Monza, sempre a San Siro, mentre il Napoli sfiderà l’Hellas Verona. La Juventus, che per mercoledì aspetta anche il verdetto del Collegio di garanzia del Coni per i 15 punti di penalizzazione che potrebbero riportarla al secondo posto in classifica, è attesa dalla prova Sassuolo, e la Roma se la vedrà contro l’Udinese. In ottica retrocessione, importante la sfida tra la Sampdoria di Dejan Stankovic e il Lecce di Marco Baroni. Vediamo insieme dopo si possono gustare tutte le partite della 30esima giornata.

Il Napoli ospita il Verona prima del Milan, che invece è attesa dalla prova Thiago Motta, l’Inter pensa al Benfica e si prepara contro il Monza: ecco le sfide della 30esima giornata di Serie A

Aprile dolce dormire, ma non per il calcio. Archiviate le vittorie dell’Inter contro il Benfica e del Milan contro il Napoli in Champions League, e quelle della Juventus e della Fiorentina in Europa e Conference League, con le sconfitte solo dei partenopei, appunto, e della Roma, è già tempo di pensare alla Serie A, che è quasi agli sgoccioli. La 30esima giornata del nostro massimo campionato si aprirà oggi alle 18:30 per concludersi lunedì dopo le 20:45, ma cosa ci regalerà nel concreto? Ecco a voi il menù di un turno che, per alcune squadre, potrebbe avere un sapore davvero strano.

E quindi, ad aprire i giochi ci penseranno la Cremonese di Davide Ballardini e l’Empoli di Paolo Zanetti, non esattamente nello stato di forma migliore ma che venerdì scorso ha fermato su un noioso 0-0 i rossoneri di Stefano Pioli. Se i secondi sono quasi tranquilli nella loro posizione in classifica che li vede a dieci punti dal terzultimo il posto, i padroni di casa dovranno cercare di replicare quello che è successo a Marassi poco più di una settimana fa – vincendo in rimonta – per avere ancora delle speranze di non tornare nel campionato cadetto. Non sarà affatto semplice per i grigiorossi, che all’andata avevano perso per 2-0, ma che hanno dalla loro gli scontri diretti nelle altre serie.

Alle 20:45, poi, sarà il turno della Lazio che sarà ospite dello Spezia. I biancocelesti di Maurizio Sarri, gli unici al momento a esser stati fatti fuori dall’Europa, devono difendere il secondo posto e una striscia di risultati utili consecutivi che, al netto delle due partite contro l’AZ Alkmaar in Conference, va avanti dall’11 febbraio, e quindi dalla sfida persa in casa contro l’Atalanta. Per l’occasione, come è stato nella partita vinta contro i bianconeri – con tante polemiche per l’arbitraggio da parte di Marco Di Bello -, in campo dal primo minuto ci sarà Ciro Immobile, che insegue il record di gol dei migliori marcatori di sempre in Serie A, e che adesso deve fare i conti con il suo compagno di squadra Mattia Zaccagni, che ora è il miglior marcatore italiano con dieci reti messe a segno.

Dall’altra parte, gli uomini di Leonardo Semplici, che nell’ultimo mese (o poco più) hanno già fatto lo sgambetto ai nerazzurri dell’ex Simone Inzaghi, devono conquistare punti utili per staccarsi ancora di più dalle ultime della classe, da cui ora sono distanti solo quattro lunghezze, un po’ poco, ecco, per definirsi tranquilli. All’andata, allo stadio Olimpico, finì 4-0 per la Lazio, ora, però, è un’altra storia e, nei fatti, i biancocelesti è da tempo che non dilagano così tanto.

Il sabato della 30esima giornata si aprirà, alle 15, con la super sfida (e chi l’avrebbe mai detto a inizio campionato) tra il Bologna di Thiago Motta e il Milan. I rossoblù sono, a oggi, una delle più belle sorprese del nostro campionato, e il merito va dato soprattutto all’italo brasiliano che li ha resi una squadra temibile e concreta oltre che molto propositiva. E dunque, anche se un po’ dei pensieri degli uomini di Pioli saranno rivolti alla sfida della coppa dalle grandi orecchie di martedì al Diego Armando Maradona, neanche la partita del Renato Dall’Ara si deve sottovalutare, specialmente perché ci si sta giocando un posto nell’Europa che conta per il prossimo anno. Gli ospiti, proprio in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, potrebbero rendersi protagonisti di un ampio turnover, anzi anche qualcosa in più. Pioli, infatti, dovrebbe tenere a riposo – almeno dal primo minuto – tutti i calciatori di movimento della squadra. L’unico a essere confermato, dalle prove delle ultime ore, dovrebbe essere Mike Maignan dopo la grande prova nella massima competizione europea nel derby italiano.

A proposito dello stadio di Napoli, alle 18 saranno proprio gli undici di Luciano Spalletti a scendere in campo contro l’Hellas Verona, di sicuro non l’avversario più temibile che potesse arrivare, ma comunque da non prendere sotto gamba perché ha fame e sete di punti in ottica retrocessione. I partenopei, per la gara contro i gialloblù di Marco Zaffaroni, potrebbero anche riavere sul rettangolo verde, magari non dal primo minuto, il bomber nigeriano Victor Osimhen, sicuramente l’assente più illustre della serata di San Siro di mercoledì in cui, ancora una volta con qualche polemica arbitrale, hanno ceduto il passo per la seconda volta dopo qualche giorno ai rossoneri.

Gli azzurri stanno avendo qualche problemino proprio nel momento decisivo dell’anno, soprattutto per la forma degli uomini decisivi nelle rotazioni di Spalletti. È chiaro che l’assenza del capocannoniere della Serie A pesa non poco nell’impatto offensivo di una squadra che non ha affatto perso la sua capacità di creare gioco e occasioni, ma di concretizzarle un po’ sì. Anche perché quello di Osimhen non è l’unico forfait importante, visto che anche il suo sostituto naturale, Giovanni Simeone, è finito ko nell’ultimo turno di campionato e Giacomo Raspadori è appena rientrato da un infortunio e, per forza di cose, non può essere al top della forma. La testa, però, non può essere solo alla Champions League, visto che mancano sempre meno vittorie alla conquista del titolo e, quindi, bisogna restare concentrati per agguantarlo il prima possibile.

Arriviamo direttamente a sabato sera, alle 20.45, quando l’Inter sfiderà il Monza per recuperare terreno in campionato. I nerazzurri sono reduci dalla fondamentale vittoria contro il Benfica, ma in Serie A le cose vanno decisamente peggio. Il pareggio dell’ultimo turno contro la Salernitana e la vittoria della Roma contro il Torino hanno fatto scivolare i vice-campioni d’Italia al quinto posto in classifica, quindi virtualmente fuori dalla Champions League dell’anno prossimo. Sarebbe un disastro e, quindi, a dispetto della stanchezza e delle rotazioni – obbligatorie in questa fase – i ragazzi di Inzaghi hanno l’obbligo di tornare alla vittoria in casa, nonostante un Monza che non sembra volersi arrendere e ha tutta l’intenzione di continuare a macinare punti per arricchire la sua classifica.

L’impegno non sarà per nulla facile, quindi, ma il tecnico ex Lazio farà comunque diversi cambi nella formazione titolare, a partire dalla difesa. Sicuramente troverà spazio Danilo D’Ambrosio per regalare un po’ di riposo a Matteo Darmian, ma allo stesso tempo non è escluso che anche Stefan de Vrij finisca nella mischia, bel cuore della retroguardia. Davanti, Romelu Lukaku, autore del gol dello 0-2 contro il Benfica, tornerà titolare affianco a Joaquin Correa nel cuore dell’attacco, ma non è escluso che a partire titolare alla fine sia Lautaro Martinez e non il suo connazionale.

Nella giornata di domenica, i gol, le sorprese e lo spettacolo sicuramente continueranno, anche perché alcuni dei match in programma promettono faville. Si riprende alle 12:30 con Lecce-Sampdoria, la sfida tra due delle squadre che sono andate peggio nell’ultimo periodo. I giallorossi, infatti, dopo una grande prima parte di stagione, arrivano da una striscia di risultati negativi veramente complicata da metabolizzare. Nell’ultima partita contro il Napoli, però, almeno sotto il profilo del gioco, è arrivata una risposta importante e ora i ragazzi di Marco Baroni vogliono tornare anche a fare punti.

In Puglia arriverà l’ultima della classe, a cui ormai servirebbe un miracolo per non retrocedere, dopo la sconfitta casalinga e dell’ultimo minuto contro la Cremonese. I padroni di casa sperano di sfruttare il morale sotto i piedi degli avversari e di muovere una classifica che alla lunga sta diventando preoccupante, nonostante l’ampio margine che si era creato rispetto al terz’ultimo posto. Insomma, ci sarà da divertirsi e con gli ospiti che avranno poco da difendere: l’unico risultato buono è la vittoria.

Alle 15.00, poi, ci spostiamo in Piemonte dove è in programma una partita che ha tanto da dare dal punto di vista tattico, molto meno per la classifica. Torino e Salernitana, in una sfida tutta granata, sarà divertente perché entrambe non hanno alcuna intenzione di prestare il fianco, anzi. Nell’ultimo turno, i campani sono riusciti a fermare l’Inter all’ultimo minuto e con un po’ di fortuna, ma anche con un Guillermo Ochoa che ha dimostrato di essere un portiere agile e straordinario. Si riparte da lui anche in trasferta, ma anche da un Antonio Candreva che, a dispetto dell’età non più giovanissima, sa ancora fare male e creare gioco sulla trequarti come sulla fascia.

In realtà, tra le due compagini, quella che pare più ansiosa di conquistare gli ultimi decisivi punti è sicuramente la Salernitana e si è visto anche nell’esultanza rabbiosa arrivata poco oltre il 90esimo nel match contro l’Inter. Il Torino comunque, dopo la sconfitta contro la Roma, non ha alcuna intenzione di entrare in una spirale negativa da qui a fine stagione, anche se la classifica non ha grosse necessità. Per evitare il buco nero della sconfitta casalinga, Ivan Juric si affiderà ancora a Tony Sanabria al centro dell’attacco e probabilmente anche a un Yann Karamoh entrato bene in partita anche contro i giallorossi. Vedremo chi avrà la meglio in un match che si preannuncia molto tattico e che potrebbe riservare anche delle sorprese.

Alle 18.00 ci si sposta un po’ più giù, a Reggio Emilia, ma in campo ci sarà l’altra torinese: la Juventus sfiderà il Sassuolo per tornare alla vittoria dopo il ko contro la Lazio, ma anche per alimentare le speranze di Champions League e di Europa, anche se dovesse essere confermato il -15. La sfida contro i neroverdi precede la settimana in cui finalmente arriverà il verdetto del CONI e, quindi, si saprà se la penalizzazione verrà cancellata o meno. A prescindere dalle vicende giudiziarie, i bianconeri hanno forte necessità di punti e potrebbero arrivare in casa di una squadra dalle grandi qualità tecniche, ma che non ha più tanto da chiedere a questo campionato dal punto di vista della classifica.

Guai, però, a sottovalutare il Sassuolo che, soprattutto in attacco, ha dato più volte dimostrazione di giocare un calcio moderno e spregiudicato, ma fatto anche di spunti personali di buon livello. Certo, l’assenza di Domenico Berardi, se dovesse essere confermata, sarebbe un macigno sulle aspirazioni di Alessio Dionisi e dei suoi ragazzi, uno di quelli difficile da scrollarsi di dosso. Comunque dall’altro lato partirà dal primo minuto un Armand Lauriente comunque temibile, soprattutto nell’uno contro uno.

La Juventus, invece, dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione, soprattutto dopo le fatiche di Europa League. Dusan Vlahovic, infatti, è pronto a tornare in campo dal primo minuto e ha voglia di tornare al gol dopo essere entrato bene in partita contro lo Sporting. La curiosità è tanta per capire se Massimiliano Allegri deciderà di puntare ancora sul tridente, magari con un difensore in meno, almeno a partita in corso. Un’occasione potrebbe averla anche Moise Kean che resta comunque un fedelissimo del tecnico livornese e, quando chiamato in causa, ha sempre dato il suo contributo, soprattutto in zona gol.

A chiudere il programma della domenica, ci penseranno Roma e Udinese con i padroni di casa che hanno necessità di portare a casa punti importanti per tentare di strappare un piazzamento valido per la prossima Champions League. Il giovedì di coppa, però, non è stato affatto positivo per José Mourinho e i suoi uomini. La squadra della Capitale ha perso in un colpo solo il duo di attaccanti titolare e i giocatori che hanno fatto la differenza in questa stagione. Paulo Dybala ne avrà per qualche settimana, a meno di miracoli dagli esami strumentali. Per Tammy Abraham potrebbe volerci di meno, ma entrambi sicuramente non ci saranno nella partita contro i friulani. Per questa ragione, lo Special One dovrà affidarsi ancora una volta a Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti, con la possibilità di riscattarsi per Lorenzo Pellegrini dopo il rigore sbagliato in Europa League.

Fermarsi ora sarebbe un delitto, ma l’Udinese ha dimostrato nelle ultime uscite di non essere affatto una squadra disposta a mollare. Nonostante l’assenza prolungata di Gerard Deulofeu, i friulani sembrano aver trovato nuovi equilibri offensivi, soprattutto grazie al lavoro certosino dei centrocampisti, capaci di organizzare al meglio l’azione, ma anche di inserirsi nell’area di rigore avversaria e nei suoi pressi con grande continuità. Insomma, vincerà chi difenderà meglio in questo caso, ma anche chi saprà innescare meglio le punte.

Il meglio forse la Serie A stavolta se lo riserva alla fine, perché Fiorentina-Atalanta è una partita che poteva meritare ben altra classifica e in cui la mentalità offensiva di entrambe le squadre potrebbe regalare grosse soddisfazioni dal punto di vista del gioco e dello spettacolo. Ovviamente, la Viola affronterà la sfida con il consueto 4-3-3, ma su chi scioglierà in campo Vincenzo Italiano ci sono veramente tanti dubbi. Nico Gonzalez dovrebbe riposare dopo il colpo subito in Conference League, mentre potrebbe partire dal primo minuto uno scatenato Arthur Cabral che sta riuscendo ad andare in gol con una continuità impressionante, soprattutto rispetto alla prima parte di stagione. In ogni caso, di certezze ce ne sono ben poche per tutti gli altri calciatori, nelle consuete rotazioni dell’allenatore, in piena corsa per la vittoria della Coppa Italia e della coppa europea.

Dall’altra parte, l’Atalanta deve scrollarsi di dosso un momento di forma decisamente incerto, traballante e che è culminato nella sconfitta contro il Bologna che ha allontanato la Champions League. In attacco, Gian Piero Gasperini dovrebbe tornare ad affidarsi a Rasmus Hojlund e Ademola Lookman con Duvan Zapata inizialmente in panchina. Il tecnico spera di ritrovare la verve offensiva dei suoi migliori calciatori e sperando che entrino in forma proprio nella parte finale della stagione. E non sarebbe affatto banale in un momento in cui la maggior parte delle altre squadre sono impegnate nelle coppe europee e, quindi, potrebbero incorrere nuovamente in diversi passi falsi.

Dove vedere le partite di Serie A della 30esima giornata: Sky o DAZN, ecco la divisione

Come ogni settimana, tutte le partite saranno trasmesse in streaming e sull’app da DAZN, scaricabile anche sullo Sky Q. Le tre partite che, invece, saranno visibili sull’azienda di Murdoch sono Spezia-Lazio, Inter-Monza e Lecce-Sampdoria. Le prime due saranno sfide fondamentali per la corsa alla Champions League, la terza per la salvezza. Chi volesse seguire interamente Milan, Napoli, Juventus e Roma, quindi, dovrà per forza sintonizzarsi su DAZN.