Meteo, dovranno prepararsi ai 46 gradi i residenti di queste regioni: caldo afoso

Meteo, caldo afoso in arrivo in queste regioni. Chi vive qui si ritroverà ad affrontare un’estate bollente come quella del 2016. Meteorologi preoccupati.

L’estate sta per arrivare e in alcune regioni il caldo afoso inizierà a farsi sentire a breve, soprattutto qui. I residenti di queste città devono prestare particolare attenzione: si toccheranno i 46 gradi.

Meteo, caldo afoso e 46 gradi in arrivo in Italia

Se è vero che quest’anno la primavera si è mostrata capricciosa come non mai, decidendo di regalare solo poche giornate soleggiate e con temperature miti, l’estate invece ci sorprenderà sicuramente. Parola degli esperti del tempo.

Tra pochi giorni inizierà, almeno da calendario, la stagione estiva e gli italiani tutti, si augurano che il caldo e il bel tempo sbarchino definitivamente nel nostro Paese. Dopo mesi di pioggia, grandine e temperature per nulla consone alla stagione primaverile, i cittadini non aspettano altro che l’arrivo del sole.

C’è chi non vede l’ora di inaugurare la stagione balneare e chi invece di godere del sole forte e caldo che riscalda la pelle. Abbiamo buone notizie per gli amanti dell’estate: sta per cambiare tutto in Italia.

Le ultime previsioni meteo parlano di una condizione di caldo anomalo che preoccupa, e non poco, gli esperti del tempo. Si preparino i residenti di queste regioni a una stagione torrida e afosa come non la si vedeva da anni.

Quali sono le regioni in cui arriva il calore record

Meteo impazzito, caldo afoso e 46 gradi in arrivo in queste regioni del nostro Stivale. Gli italiani, dopo una primavera che è parsa in verità un autunno infinito, devono ora prepararsi ad accogliere l’estate.

I meteorologi lo confermano: questa sarà una delle stagioni più calde e afose degli ultimi anni. Dopo mesi di maltempo – senza neanche troppe avvisaglie – scoppierà letteralmente il caldo afoso.

Da un giorno all’altro, soprattutto alcune città e regioni, si ritroveranno ad affrontare sole bollente e temperature record. I residenti di queste zone in particolare, dovranno stare attenti: 46 gradi sbarcano proprio qui.

Le città in cui, secondo le previsioni meteorologiche, si toccheranno temperature record sono quelle localizzate sul versante meridionale dello Stivale. Parliamo di 2 regioni in particolare: Puglia e Campania.

Qui, già a partire dai prossimi giorni, il maltempo lascerà il posto al caldo e al sole. Giugno continuerà ad essere però ancora piuttosto capriccioso. Gli esperti del tempo dicono che dobbiamo aspettarci – e questo vale anche per le regioni centrali e settentrionali del Paese – un inizio d’estate instabile.

Le belle giornate si alterneranno a brevi temporali che lasceranno poi di nuovo posto al sole e al caldo. Anche le temperature continueranno ad essere piuttosto contenute, arrivando ad una massima di 25 gradi, almeno fino a metà del mese corrente.

Tutto cambierà a luglio e agosto quando Puglia e Campania diverranno roventi per via del caldo torrido che farà toccare temperature superiori ai 37 gradi.

A preoccupare però i meteorologi, è quanto dovrebbe verificarsi invece in Sicilia. Su questa splendida isola arriveranno addirittura i 46 gradi. I residenti delle città siciliane si preparino fin da ora a metabolizzare ciò che tra poco succederà: l’arrivo di un’estate rovente.

Secondo gli esperti del tempo, in Sicilia, Puglia e Campania arriveranno temperature record come quelle del lontano 2016. Chi ha buona memoria, ricorderà sicuramente l’estate 2016 come una delle più roventi dell’ultimo ventennio. La situazione sta per ripetersi.

Due blocchi di aria calda arrivano in Italia

L’arrivo de El Niño, che sbarcherà con l’Anticiclone africano sul Mediterraneo, sarà la causa principale di queste temperature così alte. Non uno bensì due blocchi di aria calda e torrida, travolgeranno il nostro Stivale e soprattutto le regioni di Puglia e Campania e l’isola della Sicilia.

La causa di questo caldo così torrido dipende però anche dal surriscaldamento globale e dalla concentrazione, purtroppo in aumento, dei gas serra. Le temperature batteranno davvero ogni record e senza dubbio sarà l’estate 2023 ad essere ricordata come quella più calda degli ultimi anni, prendendo il posto dell’estate 2016.

Se l’arrivo di questo caldo farà piacere a molti italiani, non possono dire lo stesso i meteorologi che sono invece piuttosto preoccupati. Il caldo afoso che arriverà in Italia è un fenomeno meteo estremo che potrebbe solo portare danni all’ambiente e ovviamente anche alle persone.

Pensiamo per esempio ai raccolti bruciati, alle terre aride e alle campagne devastate. E poi, ai malori che potrebbero colpire soprattutto i soggetti più deboli e fragili come gli anziani. Insomma, godiamoci queste ultime settimane di tempo mite e fresco perché già da metà giugno il caldo afoso si prepara a fare danni.