Come pulire il pavimento in terrazza alla perfezione: neanche una traccia di sporco

Pulire il pavimento in terrazza non è mai stato facile: con questo metodo risulterà bellissimo, lucido e pulitissimo.

Il pavimento del terrazzo è sempre sporco? Non ci sono metodi per poterlo vedere pulito e igienizzato? Gli esperti del pulito attraverso i loro consigli, svelano come pulire il pavimento in terrazza alla perfezione con un solo passaggio. Il segreto sono gli ingredienti che vengono usati per svolgere questo tipo di pulizia. Proviamo a fare chiarezza?

Metodo per pulire il pavimento in terrazza: basta un solo ingrediente

Per pulire il pavimento in terrazza in legno ci sono metodi di pulizia differenti. Questa è una scelta di pregio che mette l’accento alle tipologie di prodotti da usare per la pulizia. Come anticipato, il vero segreto resta sempre l’ingrediente naturale.

Tutto questo per rendere il proprio spazio esterno accogliente, pronto per poter regalare dei momenti di relax al sole oppure per fare qualche cena con gli amici. Gli esperti prendono in considerazione i classici metodi della nonna e insegnano come usarli al meglio.

L’ingrediente chiave è il bicarbonato di sodio. Una soluzione economica e naturale che pulisce perfettamente la superficie in legno. La tecnica è semplicissima, infatti basterà bagnare bene la superficie e ricoprirla con del bicarbonato di sodio. Strofinare con la scopa, energicamente, poi risciacquare con dell’acqua tiepida pulita.

Altri metodi per un terrazzo pulito e igienizzato

Ci sono anche altri metodi per pulire il pavimento in terrazza, solo con alcuni ingredienti che hanno sempre usato le nonne e ora gli esperti del benessere.

Il primo è il precarbonato di sodio, ottimo per ammorbidire il legno usato per gli esterni. Se è diventato opaco e vecchio, a causa della pioggia e del freddo, si potrà ritrovare il suo colore naturale grazie a questo ingrediente. Come fare? Prendere una bacinella con 10 litri di acqua e 220 grammi di prodotto. Applicare lungo tutta la superficie e lasciare per 20 minuti ad agire. Risciacquare bene con acqua pulita e il terrazzo sarà come nuovo.

Si può usare anche il detersivo in polvere per eliminare le varie macchie di grasso. Tra piscina, barbecue e altro si potrebbe avere un pavimento sporchissimo: per eliminarlo si applica il detersivo in polvere sulle macchie per poi lasciarlo agire per cinque minuti. Subito dopo strofinare bene con la scopa e congratularsi per il risultato finale.

Per usare solo ingredienti naturali, l’aceto di vino bianco corre in aiuto per ravvivare e pulire il pavimento del terrazzo. In 4 litri di acqua tiepida versare 50cl di aceto di vino bianco. Versare e poi lasciare agire per 10 minuti. Subito dopo passare la scopa pulita e osservare il risultato finale perfetto.

Anche il sapone nero o quello di Marsiglia possono diventare degli ottimi alleati. La miscela deve essere preparata sempre con l’aiuto dell’acqua, lasciando agire per 10 minuti circa per poi risciacquare bene tutta la superficie.