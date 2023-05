Caldo torrido e picchi di quasi 50 gradi, dove sta arrivando l’estate: le zone

Caldo torrido: sembra che ci saranno picchi di quasi 50 gradi e proprio in queste zone. Quali? Per scoprirlo leggete pure qui di seguito e lo scoprirete. L’estate sta per arrivare e proprio qui.

Fino a qualche giorno fa sembrava che la primavera e il caldo non volesse proprio arrivare. Negli ultimi giorni, però, la situazione sembra essere cambiata ed infatti le ultime ore sono state caratterizzate dal sole e dal caldo. La situazione tenderà verso il caldo ed infatti ci sarà un picco fino anche a 50 gradi. In quali zone? Scopriamolo qui di seguito.

Caldo torrido, le zone: prime informazioni da considerare

Le ultime giornate sono state caratterizzate dal caldo e dal sole ed infatti sembra proprio che l’estate stia arrivando in molte zone in Italia. Sicuramente il caldo è piacevole per molti in quanto l’estate è la stagione amata da molti proprio perché le giornate si allungano e il sole rende piacevole stare in giro e trascorrere del tempo fuori casa.

Inoltre il caldo permette anche di avere momenti di relax da trascorrere al mare o anche in famiglia.

Quello che sicuramente molti aspettano è di sapere come sarà l’estate 2023 proprio perché c’è impazienza di vivere a 360 gradi questa bella stagione. Gli ultimi giorni ci stanno aiutando a capire come sarà quest’estate in quanto, appunto, il caldo sta arrivando in molte zone del nostro Paese.

Quello che probabilmente pochi sapranno è che questo caldo nei prossimi giorni tenderà ad aumentare tanto che in alcune zone ci saranno temperature che arriveranno anche a 50 gradi.

Quali saranno le zone colpite da questo caldo torrenziale? Scopriamo insieme i dettagli nel prossimo articolo che parlerà proprio di questo.

Caldo torrido le zone: cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

Dalle prime righe si è dunque accennato al fatto che sta per arrivare in specifiche zone un caldo torrido, ma com’è stata la situazione sinora?

La primavera 2023 è stata sicuramente ben diversa da quella dell’anno precedente. Quest’anno, infatti, la stagione primaverile è stata proprio caratterizzata da molte piogge e da molte giornate nuvolose; ed infatti sono state molte le zone colpite da piogge molto impetuose.

Sono di qualche giorno fa le notizie di tutti i danni che la pioggia ha causato in molte zone come quelle dell’Emilia-Romagna che, come abbiamo visto, sono state colpite da vere e proprie frane e da varie alluvioni dettate dall’esondazioni dei fiumi del territorio. Tutto questo, inevitabilmente, ha portato molte persone a perdere la propria casa e i propri beni primari causando dei veri e propri disagi.

Insomma il meteo è sicuramente stato altalenante; alle giornate di sole e di caldo si sono susseguite giornate di pioggia con temporali e spesso con piogge molto violente.

Quello che stiamo vivendo nelle ultime ore è proprio un cambiamento di rotta infatti le ultime giornate sono state caratterizzate dal caldo e dal sole.

Quello che possiamo confermare è che la tendenza al caldo continuerà anche nelle prossime giornate quindi possiamo confermare che l’estate sta arrivando davvero e infatti, dopo tutta la pioggia e i disastri delle ultime settimane, si tenderà a vivere giornate di caldo e di sole che quindi dovrebbero essere più o meno stabili.

Picchi di 50 gradi: dove sono previsti

Come abbiamo accennato, il sole e il caldo non tarderà ad arrivare ma soprattutto ci saranno tante giornate calde e d’estate che quindi anticiperanno l’estate prevista per il 21 Giugno.

Come avremo notato, infatti, le ultime ore sono state piuttosto calde e questo ci sarà anche nei primi giorni del mese di Giugno e infatti proprio per questo periodo ci sarà un drastico aumento delle temperature con picchi fino a 50 gradi. Queste temperature elevate si avranno grazie ad un fenomeno climatico noto come El Niño. Di cosa stiamo parlando?

Questo fenomeno climatico è noto nel mondo meteorologico in quanto si manifesta più o meno ogni cinque anni. Il 2023, quindi, sarà proprio l’anno in cui si manifesterà nuovamente El Niño. L’ultimo anno in cui è avvenuto in Italia è stato proprio il 2016 quindi, come già anticipato, è un fenomeno che non accade ogni anno.

Tale fenomeno è dovuto ad un aumento delle temperature delle acque oceaniche che quindi supera la media prevista per ogni anno.

Nel caso in cui tale aumento avvenga, avviene proprio questo fenomeno ed è ciò che sta avvenendo proprio quest’anno in cui la media delle temperature delle acque oceaniche sta aumentando e quindi sta superando la media prevista.

Ultime riflessioni da fare a tal proposito: un fenomeno che dura molto

Questo fenomeno determina anche un aumento delle temperature. Questo aumento delle temperature avverrà durante l’estate ma gli effetti del Niño potrebbero anche esserci durante il periodo autunnale e anche l’anno prossimo.

Questo perché, come si può immaginare, gli effetti di un fenomeno climatico non dura soltanto per qualche mese ma spesso si trascinano anche in altri periodi e per molti mesi all’anno.

Quindi, come già accennato, è proprio questo che determinerà un aumento delle temperature.

I primi periodi di giugno saranno caratterizzati da temperature che supereranno i 30 gradi fino ad un massimo di 50 gradi. Queste temperature riguarderanno anche il nostro Paese ed infatti è ciò che stiamo già vivendo nelle ultime ore.

Ci saranno zone del Mondo che vivranno periodi di pioggia e di temperature più basse ma non è ciò che riguarderà noi.

Ecco che dobbiamo prepararci dal momento che nelle zone del nostro territorio italiano sta per arrivare questo caldo torrido che ci farà sentire addosso l’arrivo dell’estate che quest’anno sembrava non voler proprio arrivare.