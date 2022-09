Messias-Giroud, il Milan supera la Sampdoria per 2-1!

Con tanta sofferenza il Milan supera l’ostacolo Sampdoria grazie alle reti di Junior Messias ed Olivier Giroud (calcio di rigore), i rossoneri giocano in inferiorità numerica per tutta la ripresa a causa dell’esclusione di Rafael Leao ma riescono ad espugnare Marassi, inutile il gol di Filip Djuricic



Dopo Juventus e Lazio alla Sampdoria non riesce il miracolo di fermare anche il Milan; i rossoneri giocano una partita di sacrificio e tanto cuore e, nonostante l’espulsione di Leao, riescono a conquistare tre punti importantissimi in chiave classifica.

Per Stefano Pioli si tratta della prima vittoria in trasferta stagionale, Messias sblocca subito la partita ma l’espulsione di Leao ed il pareggio di Djuricic complicano la vita ai rossoneri che trovano il gol vittoria grazie al calcio di rigore trasformato da Olivier Giroud.

Nella sfida di Marassi c’è tutto Rafael Leao: il portoghese è devastante nel primo tempo ma nella ripresa lascia i suoi in inferiorità numerica tentando una rovesciata e colpendo in pieno volto il difensore Ferrari.

Il numero 17 è croce e delizia per Stefano Pioli che non lo avrà a disposizione nel super big-match di domenica prossima contro il Napoli di Luciano Spalletti.



Decide sempre Giroud: il Milan supera la Sampdoria

Partita bellissima a Marassi con la Sampdoria di Marco Giampaolo che gioca una partita coraggiosa cercando di rispondere colpo su colpo con un Djuricic leader tecnico della formazione blucerchiata.

Decide il rigore nel finale di Olivier Giroud ma i blucerchiati dovranno ripartire da questa prestazione per cercare di raggiungere quanto prima una salvezza che ad oggi sembra molto complicata.

Ennesima prova di forza dei rossoneri che dimostrano ancora una volta una grande capacità di rimanere all’interno della partita anche quando tutto sembra girare per il verso contrario.

Il migliore in campo è sicuramente Sandro Tonali che festeggia il rinnovo di contratto sfoderando l’ennesima prestazione da otto in pagella del suo ultimo biennio in rossonero.

Nonostante le difficoltà ed una condizione fisica ancora non ottimale il Milan continua a vincere rispondendo ad Inter e Napoli e mandando un chiaro segnale alla Juventus che, a questo punto, domani sarà obbligata a vincere contro la Salernitana.

Il Milan arriva con una vittoria dunque ad una settimana delicata in cui prima affronterà il Chelsea per poi ospitare a San Siro il Napoli in quello che può essere definito a tutti gli effetti il primo vero big match della stagione.