L’Inter si salva nel finale, con il Torino decide Brozovic!

Continua a faticare a non convincere l’Inter di Simone Inzaghi che però grazie a Marcelo Brozovic trova tre punti d’oro a San Siro contro un Torino bello e brillante dal punto di vista fisico. Il gol del croato al 90esimo fa respirare Simone Inzaghi che aveva assoluto bisogno di questa vittoria



L’Inter di Simone Inzaghi non è ancora guarita ed anche oggi ha dimostrato tanta fatica nel creare occasioni da gol, Il Torino gioca una grande partita provando a compattarsi dietro per sfruttare la qualità di Vlasic (tra i migliori della sfida) che costringe Handanovic ad un paio di interventi superlativi.

Qualche fischio a San Siro prima del gol decisivo di Brozovic per un’Inter che ha assoluto bisogno di ritrovare tranquillità ed entrassimo per una stagione che sembra iniziata nel peggiore dei modi con due sconfitte in sette partite e tanti gol subiti.

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che riesce cosi a tenere il passo di Napoli e Milan aspettando il risultato della Juventus che ospiterà la Salernitana di Davide Nicola.



Brozovic salva una brutta Inter contro il Torino

Per quanto visto nei 90 minuti di San Siro il Torino di Ivan Juric probabilmente meritava qualcosa in più, il gol vittoria è confezionato dai due centrocampisti di maggiore talento della rosa di Inzaghi: Barella serve un pallone magico per Brozovic che con un tocco delicato batte Milinkovic-Savic e regala tre punti all’Inter.

Per la fatica fatta e per il momento della stagione questa vittoria vale tantissimo per l’Inter, i nerazzurri continuano a concedere molto in difesa senza riuscire ad avere quella fluidità di manovra che aveva caratterizzato le precedenti stagioni.

Simone Inzaghi dovrà lavorare molto in queste settimane per cercare di ridare sicurezze ad una squadra che sembra totalmente spaesata ed in netto ritardo di condizione fisica.

Pesa l’assenza di Romelu Lukaku, il gigante belga tornerà dopo la pausa per le nazionali ed i nerazzurri sperano di riaverlo subito al massimo della forma per cercare di inanellare una serie di risultati utili consecutivi che permetterebbe di tornare in testa alla classifica.

Per il club milanese ora testa alla Champions League con l’obiettivo di conquistare tre punti in casa del Viktoria Plzen e muovere la classifica in un gruppo terribile con Barcellona e Bayern Monaco.

Oggi Inzaghi ringrazia Marcelo Brozovic ma i nerazzurri dovranno migliorare per tornare competitivi come nelle passate stagioni.