Ida Platano, di cosa si occupa la dama di UeD? Svelata la sua professione

Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne – sapete che lavoro fa? Nessuno riesce mai ad indovinare.

È una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, dopo tantissimi anni di partecipazione e di amore contrastati. L’abbiamo conosciuta da giovanissima con il suo colpo di fulmine per il bellissimo Riccardo Guarnieri e poi la rottura definitiva. Oggi sembra vivere un momento felice con Alessandro Vicinanza, i due infatti hanno deciso di lasciare lo studio per vivere una storia d’amore senza più le telecamere. Ma la domanda che in molti si fanno è: che lavoro fa la dama di Uomini e Donne? Sbirciamo insieme all’interno della sua vita privata.

Ida Platano, tra amori e amicizie

Una siciliana doc che vive a Brescia, mamma di uno splendido bambino è stata la protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Una donna alla ricerca dell’amore vero, quello sconvolgente e passionale, il suo colpo di fulmine con il bel Riccardo Guarnieri ha fatto sognare i fan per tutti questi anni.

Si sono presi e lasciati per poi partecipare a Temptation Island, con la convinzione che fosse sempre e comunque l’amore a vincere su tutto. Dopo Riccardo ci sono stati altri uomini che hanno voluto corteggiarla, ma solo uno è riuscito a portarla via definitivamente dal programma: Alessandro Vicinanza. In guerra aperta con Roberta, Ida dentro lo studio ha trovato due grandi amici: Gemma e Armando. Non solo, si dice sia una delle preferite dell’opinionista Gianni Sperti che si è sempre mosso in sua difesa.

La domanda che ora tutti si fanno è: ma che lavoro fa Ida a Brescia? Scopriamolo subito.

Che lavoro fa Ida Platano?

La grande protagonista di Uomini e Donne, da pochi giorni è tornata alla sua vita di sempre lasciando il programma per vivere la sua storia d’amore con Alessandro vicinanza.

Il punto fermo di questo format straordinario condotto da Maria De Filippi è tornata più volte, ma si spera che in questa circostanza abbia trovato l’amore vero. La dama ad oggi è molto seguita sui social infatti su Instagram ha iniziato la sua professione di influencer, contattata da aziende molto famose che desiderano lavorare con lei.

Questo per Ida potrebbe essere considerato un hobby e un divertimento, infatti la dama è una imprenditrice di successo e svolge la professione di hair stylist. Ha un suo salone e a Brescia è molto conosciuta, non solo per sua partecipazione al programma ma anche per la bravura e dedizione che mette nel suo lavoro.

Spesso su Instagram ama condividere con i suoi follower tutto ciò che ruota intorno al suo salone, invitando loro ad andarla a trovare. I clienti si affidano alle sue mani esperte e si lasciano coccolare dai vari trattamenti a disposizione.