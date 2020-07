Il difensore centrale turco Mert Cetin passa al Verona dalla Roma.

Continua a leggere

Continua a leggere



A seguito di una stagione non esaltante nella squadra giallorossa, con sole 5 presenze all’attivo, Celtin passa al Verona, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma a 15 milioni. Gli accordi sono stati trovati; mancano solo le firme, che arriveranno nei prossimi giorni.

Si tratta del primo colpo di mercato in stagione per l’Hellas Verona. Il nuovo arrivato potrebbe andare a sostituire Kumbulla, vicinissimo alla partenza per la Capitale, ma su sponda laziale.

Continua a leggere