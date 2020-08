Beirut: due terribili esplosioni al porto. Ferito un militare italiano - I VIDEO...

AGGIORNAMENTO delle 22:30 – Salgono ad oltre 60 le vittime ed oltre 3000 i feriti. Al collasso le strutture ospedaliere. Una nave civile italiana attraccata al porto, la Regina d’Oriente, è stata distrutta dall’esplosione.

Continua a leggere

Continua a leggere

BEIRUT – É di circa un’ora fa la notizia di due tremende esplosioni avvenute al porto di Beirut, in Libano. Fonti locali, da quanto riporta la CNN, suggeriscono che le cause dell’esplosione andrebbero ricercate in un incendio all’interno di un magazzino di fuochi d’artificio. L’esplosione avrebbe poi coinvolto un magazzino di sostanze chimiche nelle vicinanze. Sembrerebbero essere molte le vittime (almeno 27) e circa 2500 i feriti. Tra i feriti sembrerebbe essere presente anche un militare italiano.

Video esplosione a Beirut – fonte Reuters

“Un disastro nazionale senza precedenti. Beirut è una città distrutta” Con queste parole il governatore di Beirut Marwan Aboud, definisce l’esplosione, aggiungendo che sembra “come a Hiroshima e Nagasaki”.