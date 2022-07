Mercosur: l’Uruguay negozia da solo con la Cina e rompe il blocco

Lacalle Pou rifiuta di firmare la dichiarazione congiunta perché il testo non menzionava la modernizzazione o la flessibilità dell’alleanza del Mercosur.

La crisi alimentare ed energetica derivante dalla guerra in Ucraina ha attirato l’attenzione mondiale sul Sud America, una delle principali regioni esportatrici di grano al mondo. I presidenti dei quattro paesi del Mercosur – Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay – concordano di avere un’opportunità davanti a loro, ma non sono d’accordo su come sfruttarla.

I quattro paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) divisi sul futuro

In un vertice dominato dalla tensione politica, il presidente uruguaiano, Luis Lacalle Pou, ha annunciato giovedì ad Asunción di essere determinato a raggiungere un accordo di libero scambio con la Cina, con o senza i suoi partner. “L’Uruguay non amputa [la possibilità di avanzare con la Cina] perché è assistito dalla destra.

È un sentimento nazionale avanzare in questo senso, e se è con i partner, meglio è”, ha evidenziato Lacalle Pou nel suo intervento durante il vertice regionale. Le sue parole rispondevano inequivocabilmente agli appelli all’unità degli altri. Sembravano rivolgersi al loro omologo argentino, Alberto Fernández, in particolare, quello che più ha insistito sulla necessità di negoziare congiuntamente, come richiesto dagli statuti del Mercosur.

Le regole dell’organizzazione vietano agli Stati membri di negoziare individualmente accordi con paesi terzi. Inoltre obbligano ogni decisione a essere presa per consenso, il che rallenta anche ogni passo che viene preso. L’esempio più lampante è l’accordo di libero scambio raggiunto con l’Unione Europea nel 2019. La sua firma ha richiesto due decenni di complesse negoziazioni, ma per entrare in vigore necessita della ratifica, ultimo ostacolo non ancora superato.

“Mi è rimasto in risonanza nel discorso del presidente Fernández, un concetto che ha ripetuto un paio di volte, che è il concetto di proteggerci”, ha detto il presidente uruguaiano. “Il modo migliore per proteggere la mia nazione è aprirmi al mondo ed è per questo che l’Uruguay sta facendo i passi”, ha ribadito Lacalle Pou.

L’ospite del vertice, il paraguaiano Mario Abdo Benítez, ha fatto pressioni senza successo per la contrattazione collettiva. Anche la richiesta di Fernandez di finanziamenti per accelerare i lavori di infrastruttura energetica che consenta l’esportazione di gas non convenzionale dalla formazione Vaca Muerta al di fuori del Mercosur non ha trovato risposta.

Il vertice tenutosi nella capitale del Paraguay è stato il 60° del blocco e il primo di persona dallo scoppio della pandemia di covid-19 nel continente lo ha costretto a tenersi virtualmente. Tuttavia, l’assenza del brasiliano Jair Bolsonaro nel rifiuto dell’Uruguay ha impedito che la foto di famiglia fosse completa.

Le enormi differenze sono diventate visibili anche con la dichiarazione congiunta. Il presidente uruguaiano si è rifiutato di firmarlo perché non aveva inserito in esso alcun riferimento alla modernizzazione del blocco o a rendere più flessibili i negoziati bilaterali.

La crisi aperta ha reso pirroriche le vittorie ottenute durante la presidenza pro tempore del Paraguay, come l’accordo di libero scambio firmato con Singapore e un nuovo abbassamento della tariffa esterna comune (AEC) pagata dai partner per l’importazione di prodotti dall’esterno della zona. I prodotti con una tariffa del 2% vanno allo 0% e quelli con una tariffa compresa tra il 4 e il 14% la riducono del 10%.

Ad esempio, i prodotti con un tasso del 4% pagheranno il 3,6%. L’abbassamento dell’AEC è una richiesta brasiliana di vecchia data. Jair Bolsonaro, ha chiesto di ridurlo della metà nel 2019, ma si è scontrato con il rifiuto dell’Argentina, preoccupata per l’impatto sulla sua industria nazionale protetta.

Il Brasile ha poi abbassato le aspettative a un taglio del 20%, sostenuto anche da Paraguay e Uruguay, ed è riuscito a convincere Buenos Aires ad accettare un taglio del 10% lo scorso ottobre e uno nuovo identico ora. Le differenze interne hanno spaventato i paesi associati al blocco. Sia il cileno Gabriel Boric che il boliviano Luis Arce hanno sospeso la loro partecipazione e hanno inviato i loro ministri degli Esteri a rappresentarli.