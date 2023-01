Mercoledì 4 gennaio (finalmente) torna la Serie A

Dopo oltre un mese e mezzo, mercoledì 4 gennaio torna finalmente la Serie A. Tutte le venti squadre del nostro massimo campionato saranno impegnate in un’unica giornata, la sedicesima, che si concluderà con il big match di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e la capolista Napoli, in contemporanea, però, giocheranno anche Udinese ed Empoli.

Ad aprire le danze, invece, ci penserà il Milan di Stefano Pioli, che sarà ospite della Salernitana alle 12:30. Alla stessa ora, ci sarà anche la partita tra Sassuolo e Sampdoria. La Juventus giocherà alle 18:30 contro la Cremonese, mentre la Lazio e la Roma sfideranno rispettivamente il Lecce al via del Mare e il Bologna allo stadio Olimpico alle 16:30. L’Atalanta, ancora, sarà impegnata contro lo Spezia alle 14:30 all’Alberto Picco. Dove vedere tutte le partite in tv e diretta streaming.

La Serie A torna mercoledì 4 gennaio (anche) con il big match tra Inter e Napoli

Dopo oltre 50 giorni di assenza causa (soprattutto) Mondiali in Qatar, mercoledì 4 gennaio dalle 12:30 fino a tarda sera tornerà a farci compagnia la nostra Serie A. Di cose nel frattempo, oltre alla vittoria dell’Argentina di Lionel Messi nel Paese mediorientale, ne sono successe parecchie, la maggior parte spiacevoli: tutto il cda della Juventus si è dimesso, a metà dicembre ci ha lasciati Sinisa Mihajlovic, ex giocatore della Lazio e dell’Inter ed ex allenatore del Bologna, e a 82 anni, è morto anche uno dei più grandi calciatori di sempre, sì, Pelé.

Come dicevamo prima, però, ora (e fino a inizio giugno) è di nuovo tempo di una full immersion nel massimo campionato che già nella prima giornata dopo la lunga sosta ci regalerà un big match che profuma di scudetto. Alle 20:45, infatti, a San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi avranno l’occasione per riprendersi dalle batoste nelle sfide con le grandi e battere il Napoli di Luciano Spalletti, primo e con otto punti di vantaggio sugli inseguitori – ovvero il Milan -, che finora non hanno ancora perso una partita, se non in Champions League (valeva comunque poco dato che già si erano qualificati con una giornata di anticipo agli ottavi di finale).

Una vittoria per gli azzurri potrebbe significare molto di più che tre semplici punti, perché innanzitutto darebbe un segnale che le settimane passate ai box non hanno scalfito la forza e la coesione della squadra allenata dal toscano, ma metterebbe ancora più distanza con l’Inter. Dal canto loro, gli uomini dell’ex biancoceleste dovranno dimostrare che per la lotta al primo posto ci sono anche loro.

Scenderanno in campo sapendo cosa hanno fatto tutte le altre, a cominciare dai rossoneri di Stefano Pioli che inaugureranno il 2023 calcistico italiano contro la Salernitana, all’Arechi, alle 12:30, stesso orario in cui scenderanno in campo anche Sassuolo e Sampdoria. Tornando, però, ai campioni d’Italia in carica, la sfida che un anno fa sarebbe stata scontata, ora non lo è affatto.

Quanto, invece, all’altro lunch match, i blucerchiati di Dejan Stankovic dovranno provare a rialzarsi da un inizio di campionato che è andato piuttosto male che li vede al penultimo posto della classifica. I neroverdi, dal canto loro, non hanno brillato come ci avevano abituato, ma la situazione non è poi così critica.

Alle 14:30, poi, l’Atalanta farà visita allo Spezia con l’obiettivo di portare a Bergamo tre punti pesanti non tanto in termini di classifica, quanto di morale. Dopo la sconfitta con la Lazio al Gewiss Stadium del 23 ottobre, infatti, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno perso altre tre partite e sono scesi al sesto posto. Gli undici di Luca Gotti sono 17esimi, è vero, ma hanno un distacco di sei punti dalla zona retrocessione che, al momento, li fa stare tranquilli.

Discorso diverso si deve fare per l’Hellas Verona che nel mese e mezzo di stop ha sostituito Salvatore Bocchetti, diventato allenatore in seconda, con Marco Zaffaroni. I gialloblù sono il fanalino di coda di questa Serie A e, sempre alle 14:30, saranno ospiti dell’ex Ivan Juric, tecnico del Torino, che è nono.

Le due romane scenderanno sul rettangolo verde alle 16:30. Gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno salutato il 2022 con una sconfitta netta per 3-0 contro la Juventus, devono confermare di poter stare in piena lotta per la coppa dalle grandi orecchie e se la vedranno in trasferta contro il Lecce, nella zona calda della classifica ma, come gli spezzini, ancora non troppo dentro il pantano che potrebbe voler dire Serie B.

Per quanto riguarda la Roma di José Mourinho – che in queste settimane di pausa è stato accostato sia alla panchina del Brasile, sia a quella del suo Portogallo -, sfideranno il Bologna di Thiago Motta che, invece, ha saputo ridare smalto a una squadra che a inizio campionato si era un po’ persa. I giallorossi non vincono dal 31 ottobre – in mezzo anche il derby perso con la Lazio -, dalla sfida contro i veronesi, e devono rispondere sul campo alle critiche che erano piovute prima della sosta per i Mondiali.

Chi altro deve far parlare il rettangolo verde è la squadra di Massimiliano Allegri che, come accennato prima, non sta passando un bel momento dal punto di vista societario e giudiziario soprattutto. Alle 18:30, i bianconeri se la vedranno con la Cremonese, che ancora non ha vinto neanche una partita dall’inizio del campionato, e che di certo non naviga in buone acque.

Ma alle 18:30 scenderanno in campo, all’Artemio Franchi nello specifico, anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Monza di Raffaele Palladino in una gara tutto sommato tranquilla dal punto di vista della classifica ma in cui i Viola avranno qualcosa da perdere in più degli avversari considerato che, rispetto allo scorso campionato, sono un po’ indietro e soprattutto sono lontani dall’Europa.

A concludere la sedicesima giornata di Serie A, assieme a Inter e Napoli di cui vi abbiamo già detto, ci sarà la partita tra Udinese ed Empoli. I friulani di Andrea Sottil avevano iniziato bene la stagione, ma nel corso del tempo si sono un po’ persi, gli uomini di Paolo Zanetti, invece, pur non avendo avuto grossi slanci si possono direttamente abbastanza tranquilli.

Dove vedere in tv e diretta streaming le partite della 16esima giornata

La scorpacciata, finalmente, di partite della nostra ritrovata Serie A si potranno fare interamente su Dazn, come sempre, e quindi su qualsiasi supporto tecnologico. Si potranno vedere anche su Sky e quindi anche in streaming su Sky Go, poi, Salernitana-Milan delle 12:30, Lecce-Lazio delle 16:30 e Fiorentina-Monza delle 18:30.