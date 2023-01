Nuovo bonus 1500€ in arrivo per queste famiglie italiane: chi potrebbe averlo

Nuovo bonus 1500 euro per tutte queste fortunate famiglie italiane. Questa è la modalità di richiesta e i requisiti da controllare.

Ci sono tantissime novità che riguardano Giorgia Meloni e il suo Governo, con decisioni che stanno mettendo in piedi quello che sarà l’anno 2023. In queste ore si stanno confermando o meno i bonus per l’anno nuovo, alcuni presi in eredità e rivisti in parte e altri completamente nuovi. Uno in particolare ammonta a ben 1500 euro ed è un qualcosa che ha lasciato in eredità Mario Draghi, solo che è stato rivisto per renderlo adatto a tutti coloro che ne hanno necessità.

Bonus 2023 per le famiglie: novità in arrivo

L’anno è appena iniziato e con lui ci sono novità molto interessanti. I bonus e gli aiuti per gli italiani non sono stati eliminati come da timore dei mesi passati, ma confermati nella maggior parte e rivisti in parte. Il 2022 è sicuramente stato l’anno dove gli aiuti sono stati molti e suddivisi in varie categorie.

L’ex Governo Draghi ha studiato una serie di strumenti poi messi a disposizione, al fine di poter provvedere ai pagamenti e arrivare a fine mese con un aiuto. Come anticipato, alcuni aiuti sono stati eliminati mentre altri sono stati presi in eredità e rivisti sotto ogni punto di vista. Questo in particolare è nuovo per come si presenta, ma è comunque un qualcosa di conosciuto perché pensato ed erogato da Mario Draghi.

Il Governo Meloni ha potuto notare di come sia stato ben accolto ai tempi, per questo ha voluto riproporlo. Tuttavia, la formula precedente non era per nulla convincente e i soldi stanziati troppo pochi per accogliere le tante domande. Per il 2023 si presenta con un nuovo vestito e sotto una veste del tutto nuova, ma anche con alcuni requisiti che non possiedono proprio tutti.

Bonus 1500 euro: requisiti e come fare domanda

Questo bonus è molto particolare oltre che ricco come importo per cui non è propriamente richiedibile da tutti quanti. Un aiuto che è stato già erogato in parte da Mario Draghi durante il suo Governo, ma come accennato il budget era ridotto e sono molti gli italiani che non hanno potuto richiederlo.

Era stato studiato per aiutare le persone subito dopo il primo lockdown, non solo per una depressione personale ma anche per superare un lutto improvviso dovuto dal Covid. Il bonus per lo psicologo è stato confermato, ma non è più di 600 euro bensì di 1500 euro in totale per ogni avente diritto.

Le persone che potranno richiederlo non sono tantissime, proprio perché man mano le risorse andranno a diminuire. Chi accederà a questo nuovo aiuto da 1.500 euro potrà richiedere delle sedute presso i professionisti abilitati con un costo di 50 euro a seduta al massimo.

L’ISEE non dovrà essere superiore a 50mila euro e, ovviamente, non si dovrà già aver usufruito di quello precedentemente erogato da Draghi.