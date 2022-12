Meloni: “Non guardo al consenso ma a Pil e occupazione”

By

In occasione di una festa di Fratelli d’Italia tenutasi a Roma, Giorgia Meloni ha espresso una posizione ben chiara riguardo le scelte di Governo.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato davanti a una gremita Piazza del Popolo che inneggiava il suo nome, che ha sempre creduto in Fratelli d’Italia e si è detta soddisfatta nella crescita del consenso.

Il governo di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha confessato di aver preso in considerazione l’idea di non battersi per formare un buon governo, all’altezza di quello che merita l’Italia.

“questo è sempre stato il vantaggio del nostro partito, ovvero quello di non incaponirsi ad ogni costo. personalmente interpreto questa esperienza coì e spero fra 5 anni di essere rieletta”.

La leader del governo ha parlato in questo modo alla chiusura della festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia, tenutasi a Roma e durante la quale è stata intervistata da Sky TG24. Ricordando i momenti difficili della fondazione, ha ringraziato gli alleati che nuovi e quelli he fin dal principio l’hanno sostenuta e proprio partendo dalle origini, ha dichiarato:

“nessuno scommetteva su di noi e in realtà anche noi avevamo dubbi. Prima delle elezioni europee del 2019 mi ero ripromessa di lasciare la presidenza del partito se i voti risultavano meno del 4%, invece siamo arrivati al 6”.

Le scelte politiche della Manovra

Si parla moltissimo della Manovra e ci sono molti scioperi in corso per chiedere l’aumento dei salaria e il rispetto della dignità per i vari aspetti sul posto di lavoro, fra cui anche le necessarie misure di sicurezza.

L’occasione della festa ha permesso al Presidente del Consiglio di ribadire le valutazioni fatte in questo primo periodo di governo, compresa appunto la Manovra, sulla quale ha precisato:

“sono soddisfatta di ciò che abbiamo fatto date le condizioni. qualcuno avrebbe temporeggiato ma non noi. voglio concentrarmi ora al futuro di questa nazione, per essere sicura di aver fatto tutto ciò che potevo per migliorarla”.

E a chi sostiene che Fratelli d’Italia sia cambiata, risponde invece che il partito è una proposta politica profonda che non può essere etichettata.

Le scelte

Giorgia Meloni ha difeso i provvedimenti presi finora, come l’innalzamento del tetto dei pagamenti con i contanti e la stretta sul reddito di cittadinanza, ma non ha mancato nemmeno di ricordare l’aspro confronto con Parigi:

“italia e francia difendono gli stessi interessi nazionali, consapevoli che poi bisogna trovare una soluzione”.

Per quanto riguarda il mancato incontro con Macron ad Alicante, si difende confermando la febbre che l’ha tenuta a letto per diversi giorni, accusando scherzosamente la scelta di vestirsi troppo scollata alla Scala con una temperatura esterna che si aggirava intorno ai 4 gradi.

Ad ogni modo, si è detta soddisfatta che l’Italia finalmente alzi la testa quando c’è qualcosa che non va e faccia sentire le proprie ragioni, sia sul tema dei migranti che sugli altri che verranno in futuro.

Il Paese sta diventando importante all’interno dell’Ue ed è capace di dialogare con tutti.