Psicologi: “Il Natale stressa, si amplificano i disagi”

Il Natale porta gioia o stress? Dipende da soggetto a soggetto ma gli psicologi parlano di 1 italiano stressato su 3.

Secondo gli esperti in questo periodo si amplificano i disagi e tra le cause ci sono la solitudine e i bilanci di fine anno.

Italiani stressati durante il Natale

Si avvicina velocemente il Natale e questo periodo in cui si chiude l’anno porta inevitabilmente ognuno di noi a tirare le somme dell’anno appena passato, ma sono tutti felici oppure non è così idilliaco come sembra?

David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha diffuso un dato preoccupante, sembra infatti che l’avvicinarsi delle feste natalizie porti molto disagio e stress per 1 italiano su 3.

Le motivazioni sono diverse, infatti ci può essere la solitudine che accentua questo stato d’ansia, ma anche il senso di inadeguatezza all’euforia generale, ancora il bilancio di fine anno che non sempre è roseo.

Le feste che stanno per arrivare sono già nell’aria da giorni e tutti le aspettano con spirito positivo però c’è anche un’altra faccia della medaglia e diversi fattori psicologici e non possono portare a un grave stato di depressione.

Parliamo di un vero e proprio disagio, specialmente per chi già ha una situazione di depressione.

“E’ un dato di fatto che le feste creino malinconia e stress a causa delle condizioni personali”

ha affermato Lazzari.

Le problematiche correlate

Le feste sono sinonimo di risate gioia e unione, per questo motivo chi vive solitamente nelle condizioni opposte, quindi in solitudine, sente un amplificarsi dei propri problemi.

Tale sentimento è molto studiato in psicologia e dai dati in nostro possesso, possiamo confermare che incide tantissimo sulla salute e sulla biologia degli individui.

Parliamo di solitudine fisica ma anche psicologica, ovvero un’idea che ci facciamo aldilà del numero effettivo delle persone con cui ci relazioniamo.

Altra problematica molto diffusa è quella relativa al fastidio creato dal consumismo legato alle feste, assolutamente distante dal senso più intimo di tutto ciò. Tale discrepanza si ripercuote in sensazioni negative e in un allontanamento dalla società.

Anche la crisi economica fa la sua parte, specialmente per coloro che danno importanza al lato consumistico delle feste. Per questi, dover rinunciare ad alcuni acquisti genera molto stress, così come crea disagio fare il bilancio che, spesso, mette più in crisi alcune persone.

Ecco quindi che si ricorre sempre più allo psicologo come figura per poter uscire da questo tunnel che seppure temporaneo, segna profondamente molte persone e le più fragili possono davvero soffrire molto.