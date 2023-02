Dove vedere in tv e streaming le partite di Europa e Conference League

La Champions, e poi l’Europa e la Conference League, in cui, a differenza della coppa dalle grandi orecchie, saranno impegnate quattro italiane su quattro. Ad aprire le danze ci penseranno la Roma, nella seconda competizione Uefa, e la Fiorentina, alle 18:45, poi sarà il turno della Juventus di Massimiliano Allegri, sempre in Europa League, e della Lazio di Maurizio Sarri, che invece è retrocessa in Conference.

Da non perdere, sicuramente, il super match delle 18:45, tra il Barcellona di Xavi Hernandez e il Manchester United di Eric ten Hag, il vero fiore all’occhiello di questi sedicesimi di finale dell’Europa cadetta. Un po’ meno emozionanti, ma non per questo meno importanti, le partite della Conference League, che si animeranno nel corso delle giornate, ne siamo sicuri.

Europa League: la Roma apre le danze, la Juventus in campo alle 21

L’Europa League non è la Champions, non è la magia, ma è una competizione europea, e va onorata, fino in fondo, anche perché, per chi è lontano dai posti di vertici in campionato, vuol dire anche qualificazione diretta nella coppa dalle grandi orecchie, insomma un’occasione da non farsi sfuggire. Forse non tanto per la Roma, messa bene in Serie A, quanto per la Juventus di Massimiliano Allegri, ancora in attesa che il Collegio di garanzia del Coni si esprima sulla conferma dei 15 punti di penalizzazione oppure no. Poi sì, non è detto che le cose non cambino anche a livello Uefa, ma per ora si deve ballare, eccome.

I primi a farlo, alle 18:45, saranno i giallorossi di José Mourinho, arrivati alle spalle del Betis Siviglia nel girone, e ora pronti ad affrontare i sedicesimi di finale contro il Salisburgo, arrivato terzo nel gruppo del Milan nella vecchia Coppa campioni, che giocheranno il “primo set” in Austria. Già qualificati ai playoff della Bundesliga (austriaca), gli uomini di Matthias Jaissle potranno concentrarsi soprattutto sull’Europa. Non troveranno, come si sa, dei giocatori meno desiderosi di continuare il percorso nell’ex Coppa Uefa, sia perché potrebbe impreziosire ancora di più il palmares del tecnico portoghese, e quello della Roma, ovvio, sia perché se così non fosse, per usare un’espressione molto cara allo Special One, si potrebbe finire la stagione con “zero tituli“.

La partita si potrà gustare sia su Dazn, quindi anche in streaming, ma anche su Sky Sport Uno (e Sky Go), al canale 201 e su Sky Sport 252. negli stessi canali a eccezione del primo, si potrà vedere anche la partita più emozionante, forse, dei sedicesimi: quella tra il Barcellona e il Manchester United. I blaugrana, in uno dei gironi più difficili della coppa grandi orecchie, quello del triplete con Inter e Bayern Monaco, sono retrocessi per il secondo anno di fila in Europa League e di fronte si trovano proprio gli uomini di Eric ten Hag che dopo anni non semplici sembrano aver ritrovato la mentalità giusta, anche senza Cristiano Ronaldo.

Alle 21, poi, sarà il turno della Vecchia Signora, davanti al pubblico di casa. Anche lei arrivata nella seconda competizione dopo sei partite non particolarmente brillanti in Champions, se la vedranno contro il Nantes, addirittura 13esimo in classifica (ma senza penalizzazioni) in Ligue 1. In pratica, quasi un gioco da ragazzi per gli uomini del mister livornese che sembrano aver ritrovato un po’ di entusiasmo e, come dicevamo prima, non vogliono più fallire, pena, appunto, l’uscita di scena da quasi tutto (c’è comunque una Coppa Italia che non farebbe perdere le speranze ai bianconeri). La sfida della Juventus, per giunta, sarà l’unica a essere trasmessa in chiaro da Tv8, al canale 8 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche su Dazn e Sky, agli stessi canali dei giallorossi.

Conference League, la Fiorentina torna in campo alle 18:45, la Lazio farà il suo debutto dopo

Il giovedì, però, è anche sinonimo di Conference, la competizione nata lo scorso anno e subito portata a casa dalla Roma di Mourinho. Nonostante non ci siano i giallorossi a tenere alto il nome dell’Italia, ci penseranno la Fiorentina, che già nella prima parte si è data da fare, e la Lazio, che è retrocessa proprio dall’Europa League nonostante gli stessi punti nel girone di tutte le altre squadre.

I primi a scendere in campo, alle 18:45, saranno i Viola di Vincenzo Italiano, che avranno l’occasione per riprendersi da un campionato non all’altezza delle aspettative contro il Braga. I portoghesi, anche loro retrocessi dall’Europa cadetta, sono terzi in campionato, alle spalle di Benfica e Porto, non due squadre a caso, per giunta. L’andata si giocherà all’Estádio Municipal de Braga e servirà la migliore versione della squadra toscana per non mandare in frantumi anche il sogno di continuare a calcare i palcoscenici internazionali.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, che vengono da una sconfitta pesante contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Serie A, e non stanno attraversando un momento semplice, avranno l’opportunità per cambiare il corso delle cose nella partita delle 21, che sarà anche il debutto in Conference, allo stadio Olimpico contro il Cluj di Simone Scuffet, ex baby prodigio con un passato in porta nell’Udinese. Sulla carta, e anche secondo lo Special One, la Lazio potrebbe essere la candidata al titolo finale – c’è comunque l’Arsenal, primo in Premier League -, ma servirà non sbagliare, neanche contro chi venderà cara la pelle per proseguire il cammino nella terza competizione Uefa.

Entrambe le partite si potranno vedere su Sky Sport Football, e Sky Sport 251 nella diretta gol della Conference League, ma anche su Sky Go, Now Tv e Dazn.