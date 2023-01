Meloni all’Ue sulla questione migranti: “Problema europeo, servono soluzioni”

La premier, Giorgia Meloni, riceve a Palazzo Chigi, il presidente Charles Michel, in vista della preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio, dove si tratteranno tematiche importanti, come quello dell’immigrazione e la risposta dell’Europa al piano anti-inflazione varato dagli Usa.

Durante la riunione tenuta con il presidente del consiglio europeo, si è parlato anche dell’Ucraina e dell’importanza di riaffermare la forte coesione europea a sostegno dello stato di Zelensky.

Giorgia Meloni e il tema immigrazione

In occasione del Consiglio europeo straordinario il prossimo 9 e 10 febbraio a Bruxelles, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi, il presidente Charles Michel.

“A nessuno conviene dividersi, è favore ai trafficanti. Risposte strutturali a partire da difesa confini Ue”.

Queste le parole della prima ministra al presidente del consiglio europeo che si sono soffermati a discutere del tema dell’immigrazione, uno degli argomenti principali al prossimo consiglio dell’Ue straordinario.

La premier focalizza l’attenzione sul fatto che bisogna avere coesione con l’Europa, puntare verso soluzioni comuni, con la consapevolezza che l’Italia non può affrontare da sola la questione.

Non si è discusso solamente del tema dell’immigrazione, ma con il presidente del consiglio europeo, hanno parlato anche della situazione Ucraina e delle imprese:

“L’Europa deve difendere le sue imprese e deve farlo con visione e con coraggio, assicurando parità di condizioni a tutti gli stati membri. Occorre dare segnali concreti a chi produce”.

Queste le parole della presidente del consiglio spiegando l’importanza di dare vita a degli strumenti come un fondo sovrano europeo.

Charles Michel

Il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, in visita a Palazzo Chigi, ha incontrato Giorgia Meloni, con la quale si è complimentato per i suoi primi 100 giorni di insediamento al governo italiano e ringraziarla pubblicamente per la cooperazione a livello europeo:

“in questi ultimi mesi abbiamo avuto una cooperazione molto franca, diretta e sincera, basata sugli interessi dell’Italia, ma anche sulla volontà di tutelare l’Ue”.

Si tratterebbe del loro secondo incontro in questi tre mesi; la prima volta il 3 novembre, in occasione di una cena di lavoro a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee.

Charles Michel ha parlato del mercato interno, di quanto sia fondamentale e vincente, definito un tesoro da difendere. In merito al prossimo consiglio straordinario europeo che avrà luogo tra meno di 10 giorni, a Bruxelles, ha accennato che si prenderanno delle decisioni fondamentali per l’unione europea per i prossimi 10 anni, in collaborazione con il loro alleato principale, gli Stati Uniti.