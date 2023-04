Meloni al Salone del Mobile ha parlato di lavoro femminile e incentivi per i figli

Giorgia Meloni, ha partecipato all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano, dove ha sottolineato l’importanza di puntare sul lavoro femminile e sugli incentivi per le famiglie con figli. Nel suo discorso, Meloni ha evidenziato come la pandemia abbia colpito in modo particolare le donne, che hanno dovuto fare i conti con la chiusura delle scuole e la gestione della casa, oltre al lavoro.

Meloni, ha sottolineato più volte l’importanza di creare nuove opportunità di lavoro per le donne. Inoltre, ha parlato a lungo di incentivi per le famiglie con figli, al fine di favorire la natalità e sostenere le famiglie nella gestione dei figli.

Il discorso di Meloni ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte dei presenti al Salone del Mobile, che hanno apprezzato la sua attenzione alle tematiche legate al lavoro femminile e alla famiglia.

Le parole di Giorgia Meloni

La presenza di Giorgia Meloni all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano non è passata inosservata. Meloni ha scelto di concentrare il suo intervento su tematiche di grande attualità e importanza, come il lavoro femminile e la questione della natalità e della conciliazione famiglia-lavoro.

Meloni ha sottolineato come la pandemia abbia messo in luce ancora di più l’importanza del lavoro femminile, sia in termini di sviluppo economico che di equità sociale. Ma Meloni non si è fermata qui. Ha anche proposto di introdurre incentivi per le famiglie con figli, al fine di favorire la natalità e sostenere le famiglie nella gestione dei figli.

“Ci sono tante cose che vanno incentivate e noi ci stiamo lavorando a partire da un prossimo collegato alla finanziaria che arriverà in Cdm proprio sul tema del sostegno alle eccellenze”

Queste le parole della premier Giorgia Meloni.

Il problema dell’Europa

L’Europa si trova di fronte a un problema cruciale, cioè l’assenza di autonomia strategica. Questo è un tema che sta emergendo sempre più chiaramente e che richiede una risposta immediata.

“Ci siamo svegliati che non siamo più padroni del nostro destino”

Queste le parole di Giorgia Meloni in merito.Il dibattito sull’autonomia strategica dell’Europa fu sollevato già qualche anno fa, ma era stato etichettato come un pericoloso sovranista. Oggi, tuttavia, il tema è diventato centrale e richiede una risposta repentina.

Alto tema al centro dei discorsi di Meloni è certamente il Made in Italy e la necessita di rafforzarlo. Più precisamente si è soffermata sulla produzione di legno nel nostro paese affermando:

“Stiamo lavorando con i ministeri per disegnare una cornice che renda il settore del legno indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica. Vogliamo puntare a una filiera del legno-arredo 100% made in Italy”.

Tutto ciò è accaduto oggi all’inaugurazione del Salone del mobile a Milano.