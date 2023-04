Arrivano 432 euro di bonus sullo stipendio: ecco quando e chi potrà beneficiarne

In arrivo bonus sullo stipendio per per alcune categorie di dipendenti pubblici. Ecco chi saranno!

Il personale docente e ATA ha finalmente una buona notizia: a maggio 2023 arriveranno gli aumenti di stipendio previsti dal rinnovo del contratto per il comparto scuola. È importante sottolineare che gli aumenti effettivi non arriveranno prima del cedolino di maggio 2023, ma i numeri previsti sono già stati resi pubblici. Vediamo di quanto si parla.

Aumenti stipendio ATA e docenti: quanto guadagnano in più

Veniamo ai dettagli più interessanti. Quanto guadagneranno in più i lavoratori del personale docente e ATA? Facciamo qualche esempio pratico. Secondo le tabelle diffuse online, un Collaboratore scolastico di grado 0 percepirà 24,48 euro netti in più rispetto a luglio 2022, mentre un Assistente Amministrativo dello stesso grado avrà un aumento di 28,06 euro.

Questi dati non comprendono i conguagli fiscali e previdenziali, ma sono comunque un segnale positivo per il personale ATA.

Per quanto riguarda i docenti, un insegnante della scuola dell’infanzia o primaria avrà un aumento di 33,92 euro, mentre un docente di scuola secondaria guadagnerà 37,56 euro in più. Anche in questo caso, si tratta di dati indicativi che non includono i conguagli fiscali e previdenziali.

Tabelle bonus sullo stipendio da maggio 2023: non inclusi addizionali e recupero IVS

È importante sottolineare che questi dati non includono gli aumenti addizionali previsti per marzo di quest’anno e per luglio 2022. Ciò significa che gli aumenti effettivi dovrebbero essere ancora più significativi di quelli previsti dalle tabelle diffuse online.

Ma cosa sono esattamente gli aumenti addizionali? Si tratta di aumenti stipendiali aggiuntivi previsti dal contratto per alcune categorie di personale. Gli aumenti addizionali previsti per marzo di quest’anno e per luglio 2022 potrebbero quindi far aumentare ancora di più lo stipendio del personale docente e ATA.

Inoltre, sia il personale docente che ATA percepiranno il recupero IVS calcolato sull’imponibile previdenziale. Ma cosa significa recupero IVS? Si tratta di una somma che viene corrisposta a coloro che hanno contribuito all’Inps per un periodo di almeno 5 anni prima del 31 dicembre 1995.

Questo bonus sullo stipendio viene calcolato in base alla retribuzione degli anni di lavoro compresi tra il 1973 e il 1995 e varia in base al reddito e alla durata del periodo contributivo. Il recupero IVS è quindi un importo aggiuntivo che viene corrisposto a coloro che hanno maturato il diritto a riceverlo.

In questo caso, il recupero IVS per il personale docente e ATA sarà calcolato sull’imponibile previdenziale e ammonta a circa 40 euro lordi.

È importante sottolineare che i dati relativi agli aumenti di stipendio e al recupero IVS sono indicativi e potrebbero variare in base ai singoli casi. Inoltre, questi aumenti non risolvono del tutto il problema dei bassi stipendi del personale docente e ATA, che da anni chiede un aumento significativo delle retribuzioni.

Perché questi aumenti sono necessari

Gli aumenti previsti per il personale docente e ATA per maggio 2023 rappresentano un importante riconoscimento per il lavoro svolto dai professionisti dell’istruzione. Questi aumenti salariali possono contribuire ad incentivare la motivazione del personale e ad attrarre talenti di alta qualità nel settore dell’istruzione.

Inoltre, gli aumenti salariali possono contribuire a ridurre l’attrito del personale e migliorare la continuità didattica all’interno delle scuole. Un’adeguata remunerazione del personale scolastico quindi è fondamentale per garantire la qualità dell’istruzione e il successo degli studenti.