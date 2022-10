Francesco Totti innamorato folle di Noemi: beccati con lo stesso anello insieme

Novità sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che pare non si nascondano più. Nuovi scatti diffusi dal settimanale Chi mostrano un dettaglio che sta facendo impazzire il mondo del gossip: un anello dal significato, pare, molto importante.

I rotocalchi italiani di spettacolo e gossip non parlano d’altro da mesi: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, in questi giorni, si incontreranno per la prima volta in tribunale.

Ma Totti fa parlare di sé anche per la relazione con Noemi Bocchi, la terza protagonista di tutta questa vicenda, di cui si parla da quasi un anno praticamente. Ora, il settimanale di Alfonso Signorini fa spuntare fuori nuove foto, che ritraggono i due insieme. Ma un dettaglio importante salta all’occhio: un anello speciale.

Totti e Noemi: un anello per suggellare il loro amore?

Continuano a essere diffuse le indiscrezioni sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, la coppia che fa più discutere in questi mesi.

L’ex calciatore sta divorziando ufficialmente dalla moglie Ilary Blasi, con la quale sta per partire una vera e propria battaglia legale in tribunale, per riuscire a dividere l’immenso patrimonio che entrambi condividono.

Oltre al processo di divorzio, che fa parlare in molti, anche la relazione tra Totti e la giovane Noemi Bocchi è spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip.

Infatti, il settimanale Chi ha beccato il Pupone e Noemi insieme al ristorante in queste sere, felici e apparentemente molto innamorati.

Nelle foto, si vede che Totti e Noemi sono a cena insieme ai figli: Isabel, figlia dell’ex campione e della Blasi, e i due figli della Bocchi. Con loro, anche molti amici di Francesco, che cenano insieme alla coppia serena e felice.

Oltre a questo bel quadretto di famiglia, dalle foto si nota un particolare molto interessante: Francesco Totti e Noemi portano un anello che sembra lo stesso.

Secondo fonti vicine alla coppia, come riporta Chi, questo gioiello che i due hanno sarebbe il simbolo di una promessa d’amore arrivata dopo ben dieci mesi di relazione, che ora con il divorzio ufficiale da Ilary, Francesco potrà vivere alla luce del sole.

Solo qualche giorno fa, Noemi ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Totti, alla quale sono stati invitati anche i figli Christian, Isabel e Chanel.

La storia di Francesco Totti e Noemi, nuovo amore felice?

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ufficiale da mesi, anche se è praticamente quasi un anno che i due, secondo le fonti e le parole dell’ex calciatore, vivevano separati.

La nuova fidanzata di Totti è Noemi Bocchi, ormai sembra praticamente confermato anche se i due hanno tenuto nascosta la relazione per mesi.

Di lei si era già sentito parlare all’inizio dell’anno, quando uscirono fuori diversi rumors su un ipotetico tradimento del Pupone nei confronti di Ilary.

Dopo smentite, dichiarazioni e stories insieme a tutta la famiglia per mettere a tacere tutto, l’annuncio del divorzio è arrivato a confermare la crisi.

Ora, però, sembra che Francesco Totti abbia ritrovato l’amore con la giovane donna romana (che molti paragonano a Ilary per la somiglianza fisica).

Con lei, come lui stesso ha ammesso al Corriere della Sera, è sereno ed è dallo scorso Capodanno che hanno intrapreso una relazione. Noemi ha aiutato l’ex campione della Roma a uscire da una forte depressione, a quanto pare, dopo che lo stesso aveva scoperto i tradimenti della moglie.

Insomma, il Pupone ha ritrovato la felicità, ma ora lo aspetta la lotta più difficile: il processo di divorzio contro l’ex Ilary Blasi.