Mele avvelenate da pesticidi: sarebbe questa la varietà più pericolosa sul mercato

Esiste una varietà di mele su cui vengono impiegati maggiormente i pesticidi, per questo è più pericolosa per la salute. Ecco qual è.

Le mele sono tra i frutti più popolari e consumati in tutto il mondo. Sono anche molto versatili e possono essere mangiate fresche, cotte, come snack o come ingrediente principale di molte ricette. Tuttavia, è importante tenere a mente che le mele sono soggette in modo particolare all’impiego di pesticidi. Questo le rende una delle varietà di frutta più pericolose sul mercato. Scopriamo quali sono le varietà di mele più pericolose e quali quelle migliori per la salute.

Perché sulle mele si impiegano così tanti pesticidi

In primo luogo, è importante capire perché le mele sono così suscettibili alla contaminazione da pesticidi. La ragione principale sta nel fatto che le mele sono coltivate in modo intensivo in tutto il mondo e in aree geografiche molto ampie. Questo le rende particolarmente soggette a parassiti e malattie.

Inoltre, le mele sono spesso esposte a un’ampia varietà di condizioni ambientali e climatiche, il che può aumentare il rischio di infestazioni. Per questo, spesso le coltivazioni di mele vengono trattate con una vasta gamma di prodotti chimici, proprio per controllare le infestazioni di insetti e malattie delle piante.

Questi prodotti chimici possono includere pesticidi, erbicidi, fungicidi e altri composti chimici. Nonostante le regolamentazioni rigorose sui pesticidi, molte mele contengono ancora tracce di queste sostanze chimiche, anche dopo che le si lava e pulisce accuratamente.

Mele avvelenate dai pesticidi: attenzione alle rosse

Secondo diversi studi, le varietà di mele su cui vengono impiegati in più larga misura i pesticidi sono le mele rosse. Ma perché vengono utilizzati così tanti pesticidi più sulle mele rosse che sulle altre?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, in quanto ci sono molte variabili che possono influenzare l’uso dei pesticidi su una particolare varietà di mele. Tuttavia, in generale, le mele rosse sono spesso considerate più suscettibili alle malattie fungine e agli insetti rispetto ad altre varietà di mele.

Questo potrebbe essere dovuto alle differenze genetiche tra le varietà, o al fatto che le mele rosse sono semplicemente più popolari e quindi coltivate su una scala maggiore, aumentando la necessità di proteggerle con pesticidi.

Inoltre, alcune varietà di mele rosse sono particolarmente soggette a specifici parassiti, come ad esempio la mosca della frutta o il tigno delle mele, il che può richiedere l’uso di pesticidi specifici per combattere questi problemi.

In particolare, secondo diversi studi le mele rosse che risultano maggiormente contaminate da pesticidi sono quelle più facili da trovare nei supermercati. Si tratta nello specifico delle mele Gala, Stark, Red delicious, Pink lady e Kanzi. Queste sono state considerate le varietà più pericolose per la salute.

Ciò significa che se si vuole ridurre la propria esposizione ai pesticidi, si dovrebbe evitare di acquistare queste varietà di mele. In alternativa, si può optare per mele biologiche, che sono cresciute senza l’uso di pesticidi e altre sostanze chimiche nocive.

Mele rosse o verdi, le migliori per la salute

Come abbiamo visto, è consigliabile evitare di consumare varietà di mele su cui notoriamente si impiegano molti pesticidi. Comunque, va ricordato che esistono leggi e normative governative che regolamentano l’uso dei pesticidi sulle mele. Queste ultime limitano la quantità di pesticidi utilizzabili e ne controllano l’utilizzo, in modo da garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

Ma quali sono le mele migliori per la salute? Sia le mele rosse che quelle verdi sono facilmente reperibili nei supermercati, ma nutrizionalmente parlando sono leggermente diverse. Le mele rosse hanno un gusto più dolce, quelle verdi sono più aspre.

Dal punto di vista nutrizionale, tuttavia, le mele verdi contengono più vitamine A, B, C, E e K delle mele rosse. Inoltre, forniscono un migliore apporto di ferro, potassio e proteine. Contengono di solito più fibre, e una quantità minore di zuccheri e carboidrati rispetto alle mele rosse. Questo non significa che le mele rosse siano meno salutari delle mele verdi.

Infatti, le mele rosse sono ricche di antiossidanti come la pectina, la quercetina e i flavonoidi. Queste sostanze proteggono le cellule dai danni derivati dall’ossidazione e sono quindi importanti per la salute del cuore, del fegato e dell’intestino.

Tuttavia, come abbiamo visto in precedenza, le mele rosse sono tra i frutti su cui i produttori utilizzano maggiormente i pesticidi, quindi è importante lavarle in modo accurato prima di mangiarle. In alternativa, è ancora meglio scegliere mele biologiche, che sono cresciute senza l’uso di pesticidi.