Lavastoviglie, occhio al grave errore: se lo fai danneggi l’intestino

Quando utilizziamo la lavastoviglie, dobbiamo fare molta attenzione a non fare questo errore perché potrebbe danneggiare il nostro intestino. Ecco di quale si tratta.

Tutti quanti noi, ci ritroviamo almeno una volta al giorno a dover far i conti con i piatti sporchi e quindi dedichiamo un momento per far si che le nostre stoviglie siano pulite e pronte per essere riutilizzate.

Ancora oggi, in molti, preferiscono lavarli a mano, utilizzando i detersivi che più gradiscono al fine di avere piatti, bicchieri e pentole profumati e splendenti anche se molte volte bisogna sconfiggere lo sporco ostinato.

Lavastoviglie: attenzione a questo errore

Altri invece, sia per pigrizia che per far si che si puliscano in fretta, utilizzano la lavastoviglie, che grazie alle sue funzionalità e all’alta temperatura, riesce anche a disinfettare le nostre stoviglie e a sterilizzarle.

In questo modo tutti i germi saranno sconfitti e potremo posizionare tutti i nostri piatti, bicchieri e così via, nella credenza per poi averli pronti appena ci serviranno per adagiare le nostre pietanze.

L’uso della lavastoviglie è molto diffuso specialmente nei ristoranti dove viene fatto un larghissimo uso di piatti, pentole e strumenti di lavoro che possono essere richiesti nuovamente dopo poco tempo.

Per questo motivo, per evitare che la plonge della cucina si intasi di stoviglie sporche e per alleggerire il lavoro del lavapiatti, vengono utilizzate della grandi lavastoviglie dove i cuochi possono attingere prendendo quello che serve per la preparazione dei loro piatti.

Ma non tutti sanno che bisogna stare molto attenti alla lavastoviglie, in quanto potrebbe essere dannosa per l’uomo e per la sua salute se si fa un errore che va a danneggiare l’intestino.

La scoperta dell’Università di Zurigo

Secondo una ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Zurigo, in molti apparecchi non è previsto un secondo lavaggio che permette di eliminare i residui di brillantante che qualora ingeriti possono provocare tossicità e creare problemi a livello intestinale.

In particolare, lo studio, dice che questi residui possono erodere uno strato di cellule che hanno la funzione di rivestire uno strato intestinale che controlla quello che entra nel nostro corpo.

Il danneggiamento di questo strato, potrebbe portare danni seri a chi soffre di malattie croniche come il diabete, la sclerosi multipla, il Morbo di Chron, la depressione, l’autismo e via dicendo e generarne delle altre.

I ricercatori hanno osservato che i residui di brillantante a circa 1:10 di particelle possono distruggere le cellule epiteliali dell’intestino mentre quelle a 1:40 riescono a distruggere quelle più permeabili.

Di conseguenza, farebbero insorgere nuove malattie croniche e l’avviso dei ricercatori è quello di agire sugli effetti di questa pericolosità e far in modo che ci sia un effettivo controllo specie negli esercizi pubblici del perfetto funzionamento delle lavastoviglie.

Quindi, per evitare che il nostro intestino venga distrutto per via dell’uso della lavastoviglie, va sempre impostato il doppio lavaggio e bisogna constatare che il nostro elettrodomestico abbia questa funzionalità.

In caso contrario, possiamo optare per una sostituzione oppure preferire il lavaggio a mano, che dopo il risciacquo sotto il rubinetto, non dovrebbe avere alcun deposito di detersivo se poi asciugati per bene.