Addio a Federico Salvatore, il cantautore napoletano aveva 63 anni

E’ morto questa mattina a Napoli Federico Salvatore, cantautore e cabarettista partenopeo. Si è spento all’età di 63 anni. A dare la tragica notizia la moglie in un commovente comunicato, Flavia D’Alessio, la quale ha anche annunciato il giorno dei funerali per coloro i quali vorranno portare l’ultimo saluto all’istrionico chansonnier.

Il noto cabarettista napoletano purtroppo non ce l’ha fatta. Il 13 ottobre 2021 era stato colpito da una emorragia cerebrale e non si era più ripreso. La moglie, Flavia D’Alessio, ha raccontato che questi mesi sono stati i più duri di tutta la loro storia d’amore.

L’annuncio della morte di Federico Salvatore

Questa mattina, Flavia D’Alessio, in un lungo post sui social, ha comunicato la morte del marito, Federico Salvatore, storico cantautore e cabarettista napoletano. L’artista aveva 63 anni.

“Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha nnopregato e sperato con me”.

Queste le parole scritte dalla moglie in un commovente annuncio per annunciare la perdita di Federico Salvatore. Il 13 ottobre 2021 era stato colpito da una emorragia cerebrale e purtroppo da quel momento, nonostante le terapie di riabilitazione non si era più ripreso.

Flavia D’Alessio, nel lungo post, ha comunicato che i funerali si terranno domani, giovedì 20 aprile, alle ore 12.30 nella Basilica di San Ciro a Portici.

La carriera dell’artista partenopeo

Federico Salvatore è stato un grande cantautore e cabarettista, ma lui amava definirsi come il “cantattore”. La sua carriera artistica è iniziata nel 1994 quando vince il concorso BravoGrazie, ma poco dopo con la prima apparizione al Maurizio Costanzo Show raggiunge la notorietà in tutta Italia.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di successi per l’artista partenopeo. L’anno dopo, infatti, nel 1995, ha venduto più di 75 mila copie ottenendo 2 dischi di platino con i suoi album Azz… e Il mago di Azz.

Nel 1996, invece, partecipa al Festival di Sanremo, ottenendo la 13 esima posizione con il brano “Sulla porta” che parla del difficile rapporto tra una madre e il figlio omosessuale. Poco prima del suo malore, nell’ottobre del 2021, Federico Salvatore, aveva annunciato l’uscita del suo nuovo disco satirico, Azz… 25 anni dopo, comunicando in un secondo momento il suo rinvio.

A dare l’annuncio della sua morte è stata la moglie, Flavia D’Alessio, in un lungo post, dove ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi mesi sono state vicine al cantautore e alla famiglia.