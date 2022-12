Paltrinieri ancora fenomenale: altro oro a Melbourne

Altra straordinaria prestazione di Gregorio Paltrinieri che con una gara solida e gestita alla perfezione conquista l’oro nei 1500 stile libero davanti al francese Jolie ed al norvegese Christiansen.



Non finisce di stupire il nostro Gregorio Paltrinieri che con una prestazione da campione assoluto conquista l’ennesima medaglia d’oro della sua straordinaria carriera trionfando nei 1500 stile libero.

Il capitano della nostra nazionale riesce a tenere fisicamente e mentalmente dalla pressione di tutti gli avversari raggiungendo un traguardo storico: Paltrinieri infatti non trionfava in vasca corta da Doha nel 2014.

Medaglia strameritata per Greg che arriva davanti al favorito Jolie ed al norvegese Christiansen dimostrando di avere ancora fame e voglia di continuare a stupire dopo una stagione difficile.

43^ medaglia per Gregorio #Paltrinieri tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei 23 ORI (12 nei 1500)

14 Argenti

6 Bronzi Leggendario#Melbourne2022 pic.twitter.com/W02wpOUmlI — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) December 13, 2022

Paltrinieri trionfa a Melbourne, è oro nei 1500 stile libero

Come da abitudine Paltrinieri parte subito fortissimo con l’obiettivo di fare il vuoto dietro di se già nel primo terzo di gara.

L’obiettivo si concretizza soltanto in parte, sia Jolie che Christiansen infatti tengono il ritmo dell’azzurro senza mollare un centimetro.

Nel finale è soprattutto il norvegese ad alzare ulteriormente il proprio ritmo per cercare di raggiungere il capitano della nazionale che però stringe i denti e con uno sforzo quasi inatteso riesce a mantenersi in vetta.

La reazione di Paltrinieri è da fenomeno assoluto: il classe ’94 infatti tiene un ritmo altissimo e vasca dopo vasca sfianca letteralmente il suo avversario che è costretto ad arrendersi lasciando anche il secondo posto a favore del francese Jolie.

La gara finisce in gestione per Paltrinieri che gestisce i ritmi conscio del proprio vantaggio e chiude con tranquillità una gara di fatto dominata fin dall’inizio.

Con la vittoria di oggi l‘azzurro stabilisce l’ennesimo record della sua carriera: nessuno infatti prima di oggi era mai riuscito a vincere due ori nei 1500 stile libero in questo particolare formato di gara.

Paltrinieri aveva infatti già trionfato ben otto anni fa a Doha quando da ragazzo stupì tutti conquistando uno dei primi titoli di quella che sarebbe diventata poi una carriera straordinaria.

Oggi a festeggiare è ancora Greg, a dimostrazione di come l’italiano sia uno straordinario esempio di longevità e mentalità vincente, caratteristiche che lo hanno portato ad essere considerato un fenomeno senza tempo che ancora oggi ha voglia di stupire e continuare a regalare grandi emozioni allo sport italiano.