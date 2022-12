Napoli-Eintracht, il club tedesco ai tifosi: “Non prenotate hotel in città”

Non farsi riconoscere, non raggiungere lo stadio da soli e non prenotare hotel in città. Il messaggio dell’Eintracht ai tifosi in vista della sfida di Champions contro il Napoli.

Il club tedesco ha chiesto ai tifosi, dopo il sopralluogo effettuato a Napoli in vista della partita di Champions League in programma il 15 marzo, di non farsi riconoscere per la città: la sfida è considerata ad alto rischio per l’ordine pubblico e per la sicurezza visti i pessimi rapporti tra le due tifoserie.

Napoli-Eintracht Francoforte: il club invita i tifosi a non prenotare in città

In vista della partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Eintracht Francoforte ha comunicato ai tifosi le linee guida da seguire il prossimo 15 marzo.

Il club tedesco dopo aver inviato una delegazione in Italia per un sopralluogo previsto dalla Uefa, ha dunque sconsigliato ai propri supporter di alloggiare a Napoli. Inoltre ha chiesto loro di non farsi riconoscere – di non esporre sciarpe ad esempio – e di non recarsi da soli allo stadio. Saranno le forze dell’ordine, comunicano da Francoforte, a scortare i tifosi una volta designato il punto di ritrovo, allo stadio Maradona.

La partita, dal punto di vista dell’ordine pubblico, sarà sotto la lente d’ingrandimento secondo le autorità considerando il pessimo rapporto tra la tifoseria partenopea e quella tedesca. Il consiglio è stato quello, da parte dell’Eintracht Francoforte, di non soggiornare nemmeno giorni vicini alla partita.

Napoli-Eintracht Francoforte: i biglietti non potranno essere acquistati in città

Il club di Francoforte, che affronterà gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League nel doppio confronto (andata in Germania e ritorno in Italia), ha inoltre fatto sapere ai propri fan che non sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a Napoli. Dunque è stato sconsigliato ai tifosi di effettuare la trasferta, se sprovvisti di ticket – si legge ancora nella nota pubblicata sui canali ufficiali dell’Eintracht.

Inoltre non è ancora stata data disponibilità certa sui numeri di biglietti che verranno destinati agli ospiti per la gara di ritorno che si giocherà al Maradona, ex San Paolo. Se ne riparlerà a gennaio, conclude il comunicato.

L’andata è prevista invece per il 21 febbraio, e in generale la sfida secondo le autorità sarebbe da considerarsi ad alto rischio visto il rapporto tra le tifoserie. I tedeschi, da oltre 20 anni, sono gemellati con gli ultras dell’Atalanta.