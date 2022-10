Meghan Markle non si contiene, la pungente frecciatina al suocero re Carlo

Da quando è tornata a vivere in California insieme a suo marito, il principe Harry, e ai loro due figli, Meghan Markle ha ripreso a lavorare con i mass media. In particolare, la duchessa conduce regolarmente un podcast intitolato Archetypes durante il quale è solita raccontare un po’ di sé. Ma ecco che, in una delle ultime puntate del suo show digitale, è spuntata una possibile frecciatina a re Carlo III.

Da quando ha sposato il principe Harry e, di conseguenza, è entrata a far parte della grande famiglia dei Windsor, Meghan Markle è diventata la reale più chiacchierata degli ultimi tempi. Il loro matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio 2018 e, da allora, a Buckingham Palace, si sono susseguiti una serie di avvenimenti a dir poco turbolenti.

Da quel momento ha avuto inizio la “Megxit”, con tutte le conseguenze che, ad oggi, sono diventate di dominio pubblico. Dal trasferimento dei duchi del Sussex in California, agli attriti tra Meghan e Harry e il resto della famiglia reale e, in ultimo, ma non per importanza, l’intervista rilasciata nel 2021 a Oprah Winfrey.

Per amore di Harry, Meghan aveva rinunciato alla sua professione da attrice, ma ora che entrambi vivono e risiedono stabilmente negli Stati Uniti, la duchessa è tornata a lavoro grazie ad Archetypes, il podcast da lei condotto sulla piattaforma “Spotify”. In una delle ultime puntate, Meghan Markle si è concentrata sulle sue origini africane e, in molti, ci hanno letto un chiaro riferimento rivolto proprio a re Carlo e alla famiglia reale inglese.

Le parole di Meghan Markle

L’ultima puntata del podcast di Meghan Markle si intitola “Angri Black Woman”, ed è risalente allo scorso 25 ottobre. Il titolo, che tradotto vuol dire “Donne di colore arrabbiate”, offre già una panoramica molto precisa dell’argomento trattato dalla duchessa. In tale occasione, infatti, Meghan ha raccontato di essersi sottoposta a un test genealogico circa due anni fa, e di aver scoperto di essere nigeriana al 43%.

In tanti, però, si sono chiesti il motivo per il quale la duchessa abbia rivelato le sue origini nigeriane ben due anni dopo aver scoperto di possederle, e successivamente all’intervista rilasciata nel 2021 a Oprah Winfrey.

In tale occasione, per chi non lo ricordasse, i Sussex si sono soffermati più volte sul rapporto tra loro e i Windsor, muovendo anche delle gravi accuse di razzismo proprio alla famiglia reale. Ma andiamo più a fondo.

Frecciatina o innocente rivelazione?

Nell’intervista a Oprah Winfrey risalente al 2021 precedentemente citata, Harry e Meghan hanno accostato i Windsor al tema del razzismo e, ciò, non è passato di certo inosservato. Nello specifico, i Sussex hanno affermato che alcuni membri della famiglia reale si erano chiesti spesso, visto le origini di Meghan, quale sarebbe stato il colore della pelle di Archie, il primogenito della coppia.

La recente rivelazione delle sue origini nigeriane, inoltre, risulta in contrapposizione non solo con l’intervista rilasciata dalla Markle nel 2015 a Elle Magazine, durante la quale parlò con orgoglio del suo mix di origini, ma anche con ciò che, come ricorda il Corriere della Sera, richiese il duca di Sussex nel periodo in cui venne annunciato il suo fidanzamento con Meghan nel 2017. All’epoca, infatti, Harry chiese alla stampa di evitare continui riferimenti alle origini africane della donna che, da lì a poco, sarebbe diventata sua moglie.

Si dice, dunque, che lontana da Londra e dai doveri reali, Meghan Markle abbia voluto lanciare una frecciatina alla royal family per sottolineare che, nonostante la sua pelle sia di colore, è una donna affermata a trecentosessanta gradi.