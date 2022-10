Conte-bis, il sogno dei tifosi della Juventus

By

Agnelli ha confermato Max Allegri alla guida della Juventus, l’operato del tecnico livornese però rimane deludente ed il nome di Antonio Conte comincia a circolare con insistenza all’interno dell’ambiente bianconero.

La sconfitta rimediata contro il Benfica e l’uscita aritmetica dalla Champions League ha ulteriormente evidenziato l’assoluto fallimento della seconda gestione Allegri alla Juventus.

La squadra non ha identità ed i tifosi chiedono una scossa immediata per cercare di salvare la stagione.

Il presidente Agnelli è stato chiaro: Allegri è e rimarrà l’allenatore della Juventus almeno fino al termine di quella stagione, poi verranno fatte le dovute analisi sul suo operato.

Nonostante gli anni passati alla guida dell‘Inter quella legata ad Antonio Conte rimane la scelta più suggestiva nel cuore dei tifosi.

Il salentino allena il Tottenham ma il suo contratto non è ancora stato rinnovato e nel prossimo giugno potrebbe definitivamente liberarsi dal club inglese.



Antonio Conte può davvero tornare alla Juventus?

La prima pagina della “Gazzetta dello Sport” si è aperta con la più classica delle notizie bomba: Antonio Conte potrebbe tornare alla guida della Juventus dalla prossima stagione.

Le vecchie presunti liti con il presidente bianconero Agnelli sembrano ormai acqua passata ed il legame tra l’allenatore del Tottenham e il club piemontese rimane forte.

Un altro elemento da tenere in forte considerazione sta nel fatto che il salentino, nonostante le pressioni di Fabio Paratici, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con gli Spurs, attirando su di se le attenzioni dei principali club europei.

Uno dei motivi per cui il rapporto tra club e allenatore si interruppe fu la debolezza economica della società che, all’epoca impediva ad Agnelli di accontentare le importanti richiesti di mercato fatte da Conte.

La situazione attuale in casa bianconera è ben diversa: il club ha un bilancio negativo ma nelle ultime stagioni ha ampiamente dimostrato di essere disposta a fare investimenti importanti sul mercato, fattore che potrebbe far riflettere l’ex commissario tecnico della Nazionale.

Antonio Conte ha sempre ribadito di non avere fretta di rinnovare e di essere pronto a parlare con la propria società quando sarà il momento giusto.

Ad oggi quelle lanciata dalla Gazzetta dello Sport è certamente una suggestione ma il ritorno del tecnico pugliese sulla panchina bianconera forse oggi è meno impossibile di qualche anno fa.

Dopo tante vittorie la Juventus sembra ritornata al punto di partenza, senza idee e senza identità proprio come dieci anni fa quando Conte diede il via al lungo e dominante ciclo di vittorie bianconero.