Lucca Comics & Games: tutto ciò che c’è da sapere sulla 56esima edizione

È arrivato ufficialmente il momento: il Lucca Comics & Games apre le porte ai suoi fan. Tanti gli eventi in programma, le anteprime e i premi che ci saranno in questa attesissima 56esima edizione, di uno degli eventi più formidabili di sempre. Tanti gli ospiti presenti in questa edizione tutta da scoprire.

Il Lucca Comics & Game è da sempre uno degli eventi più spettacolari e attesi dell’anno. La parte interessante di questo evento è che è creato dai visitatori stessi che ogni anno organizzano il tutto nei centri storici delle città più belle del mondo. Quello del 2022 sarà il 56 esimo anno dell’evento, che ogni anno diventa sempre più imponente e accoglie sempre più persone.

Come ogni anno ci sarà un tema fulcro di tutto l’evento, e per questa edizione è stata scelta la speranza (hope), raffigurata in un poster firmato da Ted Nasmith, uno dei più famosi nell’ambito del imaginative realism. In questo particolare contesto la speranza non è un dubbio, ma viene vista come una certezza chiara ed evidente a tutti.

L’organizzazione dell’evento

Tutto sembra essere pronto per dare il via a questa unione tra il mondo reale a quello virtuale, tra realtà e fantascienza che colpisce sempre tutti i presenti. L’evento racchiude un pubblico con preferenze diverse: degli amanti dei fumetti, a quelli dei videogiochi, fino agli appassionati di cinema, Cosplay o narrativa Fantasy. Insomma, il Lucca Comics & Game è un evento per tutti.

Niente è lasciato al caso e nessuno verrà escluso, infatti sarà possibile seguire l’evento anche da casa attraverso la piattaforma di Twitch o semplicemente sintonizzandosi sulla Rai.

Gli ospiti

Il primo appuntamento è di certo la cerimonia di apertura dell’evento organizzato al Teatro del Giglio, al quale seguirà il taglio del nastro alla mostra PopSalani160. Presenti ci saranno senz’altro il direttore Emanuele Vietina, il sindaco di Lucca e come ospite speciale il fondatore di Atari. Le sorprese non finiscono qui, perché all’evento saranno presenti anche Ted Nasmith, Nolan Bushnell e la leggenda del fumetto italiano Alfredo Castelli.

Con la fine della pandemia anche la musica avrà il suo riscatto e si potrà tornare a fare festa tutti insieme. Il palcoscenico è pronto e sul palco sarà possibile vedere Cristina D’Avena e il fantastico Giorgio Vanni.

Tanti gli ospiti anche per il pubblico dei più piccoli. Saranno infatti presenti all’evento Benedetta Rossi e Andrea Lucky Lucchetta, che durante l’evento presenterà il suo Corto A Pesca con la presenza di Lucky Squad.

Insomma è tutto pronto e i fan sono pronti ad entrare nel mondo dei loro sogni.