Meghan Markle, l’ultimatum a Harry: se si rifiuta di farlo chiede il divorzio

Meghan Markle ha dato un ultimatum a suo marito. Ecco cosa è decisa a fare se il principe Harry decide di prendere una decisione molto importante.

Dopo il funerale delle Regina Elisabetta II i riflettori si sono nuovamente accesi sulla coppia formata dal principe Harry e l’ex attrice Meghan Markle e nuove indiscrezioni sui due coniugi sono cominciate a trapelare.

Come è noto tra i due e la famiglia reale ci sono stati in passato alcuni attriti che sembrano non essersi placati quando la Regina è passata a miglior vita. Infatti prima che questa morisse, il nuovo Sovrano del Regno Unito, Re Carlo III sembra aver imposto a suo figlio un dettaglio.

Meghan Markle e la minaccia al principe Harry

L’8 settembre, quando la Sovrana era in fin di vita, sembra che Carlo avrebbe chiesto ad Harry di presentarsi al capezzale di sua nonna da solo senza la presenza di Meghan specificando che non sarebbe la benvenuta e una discussione con suo padre pare sia stato il motivo di ritardo del principe al Castello di Balmoral dove è arrivato quando la Regina era già defunta.

Al capezzale però non c’era neanche Kate Middleton moglie del principe William e soltanto qualche giorno dopo, sia lei che Meghan, assieme ai rispettivi mariti si sono mostrati tutti e quattro assieme alla folla fuori Buckingham Palace anche se secondo alcuni tabloid sembra che all’interno delle mura del palazzo tra i quattro ci sia stato un clima algido e distaccato.

Successivamente, durante i funerali della Regina Elisabetta II, avvenuti il 19 settembre, in molti hanno notato come durante la diretta Meghan Markle fosse spesso nascosta dalla presenza di una lunga candela e in molti hanno ipotizzato che il tutto fosse stato messo in atto dalla famiglia reale per nascondere la sua presenza.

Dopo la sua salita al trono, Re Carlo III, sembra essere intenzionato a levare il titolo di Altezza Reale ad Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan, per sfoltire la famiglia reale e questa decisione sembra aver acceso una nuova discussione tra Harry e suo padre.

Intanto, Valentine Low giornalista del Times ha approfittato del momento in cui la famiglia reale è nuovamente in vista in tutto il mondo per promuovere il suo libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown pubblicando alcuni estratti dell’opera.

Nelle anteprime l’autore racconta di come Meghan è stata una donna molto capricciosa quando si trovava a Palazzo e di come si comportava in maniera discutibile con la servitù a tal punto da far piangere una cameriera che è stata consolata da William.

La decisione della donna

Inoltre, secondo il giornalista, Harry avrebbe sofferto molto il calo di popolarità nel Regno che invece stava aumentando nei confronti di suo nipote, il principino George e questo avrebbe creato dei problemi non indifferenti sul suo comportamento già per sé ribelle.

Ma a contrastare queste vicende sarebbe dovuto uscire in questi giorni un libro scritto proprio da Harry ma che pare sia stato bloccato proprio dal diretto interessato dopo al scomparsa di sua nonna in quanto non troverebbe giusto pubblicarlo.

Anche il progetto della docuserie Netflix, in stile Kardashian che avrebbe seguito il duca e la duchessa di Sussex da vicino svelando alcuni scandali di Buckingham Palace sembra sia tramontata e la decisone anche stavolta pare sia stata presa da Harry.

Sembra infatti che tra il principe e suo padre ci sia stata una sorta di riappacificazione e proprio Re Carlo III come data di incoronazione ha scelto il 6 maggio 2023 giorno in cui ricade l’anniversario di suo nipote Archie, primogenito di Harry e Meghan.

Ma come dice anche il giornale Diva e Donna sembra che Meghan sia contraria alla decisione di suo marito e che gli abbia dato un ultimatum riguardo il loro matrimonio. La donna sembra intenzionata a lasciare Harry qualora torni in buoni rapporti con la sua famiglia.

Non è la prima volta che la Markle minaccia suo marito di lasciarlo, anche qualche tempo fa, nel 2020 la donna aveva minacciato di divorziare per via del fatto di aver avuto da Harry il divieto di lavorare nuovamente nell’industria Hollywoodiana.