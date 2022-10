Nuovo aiuto alle famiglie, 600 euro al mese con 1 requisito: ecco per chi

Tutti noi stiamo vivendo un periodo buio, in tutti i sensi. Ricevere aiuto e supporto sicuramente in questo momento sarebbe utile un po’ a tutti.

E oggi proprio di questo vi vogliamo parlare: di un aiuto che potreste ricevere e anche presto.

Grazie al nuovo governo e la Meloni potrà arrivare presto nelle vostre case e nelle vostre mani un nuovo aiuto. Un bonus che potrà fare una bella differenza.

Molte famiglie insomma potranno beneficiare di un nuovo aiuto che sicuramente sarà ben accetto soprattutto in un periodo come questo di grande crisi e difficoltà.Di che aiuto parliamo e a chi è rivolto? Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più e per comprendere come il nuovo Governo potrà essere di aiuto per molti di voi.

Ebbene si, presto 600 euro o anche di più potranno essere vostri: non ci credete? Provate a leggere qui di seguito per capire di che aiuto stiamo parlando e soprattutto cosa occorre fare per riceverlo.

Avete solo da guadagnarci continuando a leggere qui di seguito.

Un aiuto da parte del governo: di cosa parliamo?

Oggi chi tutti chi meno stiamo vivendo un periodo di grande difficoltà e capirlo non è difficile.Oramai le bollette sembrano risucchiare tutte le nostre risorse economiche e non riusciamo quasi più a vivere in modo dignitoso.

Questo è ancora più vero se si pensa alle famiglie con tanti figli e dunque tante spese e grandi responsabilità, a livello economico.Tante inoltre sono le aziende che stanno chiudendo e la rabbia sembra essere l’emozione predominante in questo scenario così complicato.

Insomma siamo davvero nei guai, ma per fortuna grazie ai vari bonus che stiamo per ricevere, possiamo respirare un po’ di più.Il Governo Meloni è infatti pronto a tenderci una mano grazie aiuti forti e concreti: aiuti che saranno rivolti alle famiglie con figli a carico.

Famiglie queste che stanno risentendo più di tutti di questa situazione.

600€ al mese: per quanto e per chi?

Nello specifico il Governo Meloni ha intenzione di togliere il Reddito di Cittadinanza ma al contempo vuole offrire il suo aiuto dando 600 o anche di più. Dipende.

Sicuramente per alcuni questo significa ritrovarsi in ginocchio nel vero senso della parola.

Senza il reddito di cittadinanza molti si sentiranno persi e smarriti, ma non temete, perché la Meloni non sta facendo altro che trasformare l’assegno unico e tutto questo solo per renderci le cose più facili.

Perché? Perché questo assegno rappresenterà un supporto forte per tutti gli italiani.

Per capire questo basti pensare che sarà erogata una somma fissa al mese tenendo conto dell’Isee e dei figli. Parliamo di un aiuto che era stato già erogato dal governo Draghi seppur con somme più ristrette.

Ma la vera novità è che questo assegno arriverà proprio a tutti.

Cosa cambia con il governo Meloni?

Giorgia Meloni ha intenzione di fare proprio questo: vuole trasformare l’assegno, erogando 300 euro mensili alle famiglie, per ogni figlio che si ha.

Questo significa che una famiglia con due figli potrà ricevere al mese ben 600 euro e quella con 3 figli, potrà ricevere 900 euro mensili e così via. Questo vale ovviamente per chi ha un ISEE che non supera i 15000 euro. Chi ha un ISEE più alto potrà ricevere un aiuto, ma più basso, ma lo riceverà comunque. E questo è molto importante. Nessuno sarà escluso.

Ecco perché si parla di assegno universale. Insomma la Meloni sta per attuare un grande cambiamento e tutte le famiglie numerose non possono che esserne contentissime, dal momento che presto potranno ricevere un bel po’ di soldi che in questo momento non fanno certo male, anzi.