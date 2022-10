Meghan e Harry, è crisi: perché Eugenia di York potrebbe esserne la causa

Secondo alcune fonti, Meghan e Harry sarebbero in crisi per via di Eugenia di York. Ecco cosa è successo ai duchi di Sussex.

I riflettori sulla Royal Family di Londra non si sono spenti neanche dopo la morte e i funerali della Regina Elisabetta II e sembrano siano destinati a rimanere accesi ancora per molto tempo.

Il prossimo 6 maggio 2023, infatti, ci sarà la cerimonia d’incoronazione del nuovo Sovrano del Regno Unito, Re Carlo III e di sua moglie, la Regina Consorte Camilla, con la quale si è sposato nel 2005.

Meghan e Harry: crisi in vista per colpa di Eugenia di York

Negli ultimi giorni però sembra che il Re sia preoccupato per le aspettative dei sudditi sul suo Regno e secondo un insider di Buckingham Palace si è mostrato affaticato per i suoi impegni e per dei problemi cardiaci.

In questi giorni, il Sovrano dovrà incontrare il nuovo primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak dopo che l’ex primo ministro Liz Truss ha abbandonato il suo incarico dopo poco più di un mese.

Ma la preoccupazione della Famiglia Reale non è solo per via di questi impegni ma anche per il libro autobiografico che Harry pubblicherà nei prossimi mesi che potrebbe rivelare alcune scottanti verità.

L’opera sarebbe dovuta uscire in queste settimane ma la casa editrice sembra aver chiesto al principe di rendere meno dirette alcune affermazioni e lo stesso Harry ha voluto rivedere alcuni capitoli dopo la scomparsa di sua nonna.

Inoltre, sembra che Re Carlo III sia intenzionato, nonostante pare ci siano stati dei problemi durante i funerali della Regina Elisabetta II, a riavvicinarsi a suo figlio e mettere fine una volta per tutte agli attriti famigliari.

Questo però non sarebbe ben visto da Meghan Markle che non sembra aver nessuna intenzione di tornare a Londra e che avrebbe dato un ultimatum a suo marito che potrebbe trovarsi costretto a scegliere tra lei e la sua famiglia d’origine.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i due ci sarebbe della maretta già a partire da alcuni mesi dato che Harry pare aver telefonato alla Regina Elisabetta II e averle chiesto di poter partecipare alla festa dei suoi 70 anni di Regno.

Crisi tra Harry e Meghan: cosa ha combinato la cugina Eugenia?

Un primo passo per tornare a Londra sarebbe quindi stato fatto da parte di Harry mentre Meghan sembra non voler apparire spesso assieme ad altri membri della Royal Family dopo le sue parole dette ad Oprah Winfrey e nel suo podcast Archetypes.

Inoltre, il fratello della Markle, Thomas, ha partecipato alla versione australiana del Grande Fratello e proprio in questa occasione ha confessato che secondo lui sua sorella starebbe facendo con Harry quello che ha fatto con il suo primo marito.

Ossia, spremerlo fino all’ultimo per ottenere da lui il meglio e usarlo fin quando non ha avuto più bisogno di lui e l’uomo ha anche ammesso di aver avvertito il principe Harry dicendogli che sua sorella l’avrebbe rovinato.

Al momento i due sono apparsi assieme durante il funerale della Regina Elisabetta II e sono apparsi più legati che mai tenendosi spesso mano a mano trasgredendo le regole di protocollo.

Ma Harry e Meghan non fanno più parte della Famiglia Reale e quindi possono comportarsi anche senza seguire le rigide regole imposte per i membri di Buckingham Palace, ma questo amore potrebbe essere solo di facciata.

Infatti, nella vita di Harry sembra farsi sempre più insistenza la presenza di Eugenia di York, sua cugina al quale il principe si è riavvicinato negli ultimi anni e con lei ha presenziato al Super Bowls.

Il rapporto tra Harry e sua cugina sembra aver mandato su tutte le furie Meghan e la donna sarebbe pronta a chiedere il divorzio a suo marito con il quale è salita all’altare nel 2018.

Non ci resta che aspettare aggiornamenti per capire se queste indiscrezioni sono vere o si tratta solo di voci di corridoio.