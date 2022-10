“Me ne vado”, Signorini perde il pilastro del GF Vip: la volevano tutti sul podio

Alfonso Signorini senza parole. Il conduttore perde il pilastro del Grande Fratello Vip: tutti la volevano sul podio ma proprio lei è pronta a fare le valigie.

Pubblico disperato. Amatissima gieffina ha intenzione di abbandonare il reality. Lei ha preso la sua decisione. Ecco chi vuole già mettere fine alla propria esperienza nel reality di Cinecittà.

Alfonso Signorini preoccupato

Il conduttore del Grande Fratello Vip sta affrontando un’edizione davvero turbolenta. Non si era mai verificato prima d’ora tutto ciò a cui i telespettatori stanno assistendo. Tra eliminazioni, espulsioni lampo e strigliate in diretta nazionale, il direttore di Chi, quest’anno, è davvero severo.

D’altronde, il comportamento tenuto da alcuni gieffini non è stato per nulla corretto. Anzi, la poca empatia e la mancanza di rispetto mostrate nei confronti di un concorrente, Marco Bellavia, ha lasciato tutti senza parole, non soltanto il conduttore del programma ma anche il popolo italiano.

Proprio a seguito di questo scandalo, nelle nelle scorse ore, una peperina concorrente si è sentita chiamata in causa e ha manifestato l’intenzione di voler abbandonare il reality. Il pubblico è senza parole, la volevano tutti sul podio ma la concorrente è pronta a fare le valigie e a lasciare il bunker di Cinecittà. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è la gieffina che vuole abbandonare il reality

Sta attraversando giornate turbolente una amatissima gieffina che da qualche ora ha espresso il suo desiderio di voler abbandonare il gioco: stiamo parlando di Patrizia Rossetti. La regina delle promozioni e delle televendite televisive, a seguito dello scandalo sulla questione di Marco Bellavia, si è sentita chiamata in causa e offesa dal conduttore, ragion per cui avrebbe deciso di voler rinunciare al gioco.

Almeno queste sono le confessioni che ha fatto durante la notte ad altri coinquilini. Non è ancora sicura al 100% della sua scelta ma pare essere sempre più vicina l’ipotesi per Patrizia di comunicare nella prossima puntata il suo abbandono al reality.

La Rossetti, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, si è sfogata con alcune gieffine e tra queste Cristina e Sara Manfuso. Patrizia, parlando della questione di Marco Bellavia ha affermato di essersi sentita giudicata perché non ha avuto la sensibilità di cogliere un momento di debolezza di un altro concorrente.

Confessioni notturne al GF Vip

Ha dichiarato che lei non è una psicanalista e se ha utilizzato una frase sbagliata, non può per tale ragione dover subire tutto l’odio della gente andando quindi alla gogna mediatica. Cerca di difendersi in tutti i modi Patrizia Rossetti, per giustificare il comportamento poco corretto che lei per prima ha assunto nei confronti di Marco Bellavia.

La gieffina si è guadagnata anche una strigliata dal conduttore e i social, ma lei non può saperlo, non sono stati per nulla clementi con la concorrente. Forse però Patrizia si è resa conto della gravità della situazione e prima che tutto diventi molto più difficile da gestire ha scelto la via più semplice, abbandonare il reality.

Cosa deciderà di fare realmente la concorrente? Nella prossima puntata del Grande Fratello confermerà il pensiero che da qualche ora tormenta la sua mente? Abbandonerà il reality o proseguirà la sua avventura? Lo scopriremo presto.