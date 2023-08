Maxi-concorso dell’Agenzia delle Entrate, ecco come partecipare

Via al maxi-concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 4500 funzionari a tempo indeterminato. Ecco quali sono i requisiti necessari e come partecipare.

La scadenza per presentare la domanda per partecipare al maxi-concorso dell’Agenzia dell’Entrate è quasi terminata. L’amministrazione tributaria punta a rinnovare il proprio organico e a fare entrare nuove risorse umane all’interno degli uffici ubicati su tutto il territorio nazionale. La finalità è quella di ampliare l’organico in vista delle uscite del personale che andrà in pensione prossimamente. Il maxi-concorso tanto atteso rientra nel progetto previsto dal decreto Reclutamento stabilito dal Pnrr. Entro la fine del prossimo anno l’AdE dovrebbe assumere 11.000 risorse umane e saranno previsti tanti bandi di assunzione.

Maxi-concorsone Agenzia delle Entrate: via all’ampliamento dell’organico

Per aumentare il numero di risorse umane e per favorire il ricambio generazionale, l’amministrazione tributaria ha indetto un maxi-concorso volto ad assumere 4.500 funzionari, di cui quasi 4mila da destinare alle attività fiscali. Per poter partecipare al concorso è necessario presentare la domanda ed essere in possesso di determinati requisiti. In primis, il bando prevede il possesso di una laurea triennale in ambito economico o giuridico.

Tutte le informazioni per partecipare al bando sono contenute in un video pubblicato dall’AdE su YouTube. Il contenuto multimediale fornisce utili istruzioni ed informazioni sull’iter da compiere per procedere alla presentazione della propria candidatura: come redigere il CV, come accedere al portale “InPA”, come compilare il format, come scegliere la selezione e come inoltrare l’istanza per partecipare al bando.

Quali sono i titoli di studio necessari per partecipare al bando?

Per partecipare al concorsone dell’Agenzia dell’Entrate è necessario essere in possesso di determinati titoli di studio. I candidati devono aver conseguito una laurea triennale in ambito giuridico ed economico. Oltre al possesso del titolo di studio, il bando prevede il possesso di altri requisiti, tra cui: il godimento dei diritti civili e politici, essere cittadini italiani, aver assolto gli obblighi militari, essere idonei fisicamente all’impiego.

Svolgimento delle prove

La procedura di selezione prevede l’espletamento di una prova scritta che consiste in una serie di domande a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza di determinate materie. I candidati devono saper utilizzare le apparecchiature informatiche e devono conoscere la lingua inglese. La prova si intende superata al conseguimento di almeno 21 punti su 30. Le materie oggetto delle prove saranno: diritto tributario, amministrativo, civile, commerciale e penale. È buon consiglio avere una buona conoscenza della contabilità aziendale.

Il periodo di prova

I vincitori dovranno superare un periodo di prova di 4 mensilità. Il periodo di prova è finalizzato a verificare la capacità dei selezionati ad applicare le competenze e le conoscenze alla soluzione delle difficoltà operative.

Scadenza del bando

Per partecipare al bando è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 28 agosto. Per maggiori informazioni e dettagli i candidati devono collegarsi al sito istituzionale dell’AdE e leggere attentamente i requisiti necessari per poter partecipare al bando concorsuale.