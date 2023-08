Copre il cucciolo con una sciarpa, ma non si aspettava ciò che è successo dopo

Sempre più spesso sentiamo parlare di animali maltrattati o abbandonati, ma sapete che cosa ha fatto una donna davanti ad un cane in difficoltà?

Ogni giorno sentiamo o leggiamo notizie che riguardano la crudeltà dell’uomo. Di quanto sia a volte così spietato nei confronti degli animali che ci si chiede persino se esiste una vera motivazione di tutto ciò. Tuttavia, non sempre è cosi (per fortuna) e la storia di oggi ne è la testimonianza.

Ancora troppi abbandoni e indifferenza

Ci sono ancora troppe notizie di animali maltrattati, abbandonati o ancor peggio uccisi. Dinnanzi ancora a queste problematiche ci si trova ancora troppo indifferenti e l’essere umano è più propenso a voltare le spalle piuttosto che aiutare. Il problema è sostanzialmente uno.

Gli animali vengono considerati come un giocattolo, un peluche da esporre su una mensola e quando ci ha stufato lo chiudiamo in uno scatolone. La realtà però è ben diversa, ma in pochi hanno ancora ben chiaro cosa significhi prendersi cura di un amico peloso. Non possiamo ancora credere che sia un regalo perfetto per Natale e poi appena ci stufiamo la soluzione è quello di abbandonarlo. Non funziona così.

Molte persone però, non hanno ancora chiaro questo concetto e soprattutto c’è ancora la credenza che se non possiamo prendercene cura o dobbiamo andare in vacanza, la soluzione è lasciarlo sul bordo della strada. Attenzione però, perché la storia che stiamo per raccontarvi è la testimonianza di quanto l’essere umano sia ancora in grado di dimostrare amore e affetto nei confronti di queste creature.

La storia di oggi, una ragazza generosa

La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonista un cane sfortunato/fortunato e una ragazza. Ci troviamo in Turchia, a Zonguldak per la precisione. La giornata era piovosa e molto fredda e una ragazza decide di andarsi a bere un buon caffè in un bar.

Terminata la sua sosta, la ragazza riprende il suo cammino e uscendo dal locale vede tutto accucciato un cagnolino sotto la pensilina. Il cucciolo stava addirittura tremando e la donna non si capacitava di come fosse possibile che persone prima di lei non avessero fatto qualcosa per aiutarlo.

Quell’angolo era l’unico posto in cui il cane riusciva a ripararsi sì dalla pioggia, ma non di certo dal freddo. A quel punto la ragazza non sapeva come fare per offrirgli un valido aiuto e soprattutto pensò ad un qualcosa, ma non voleva essere vista. Convinta di ciò, compì un gesto che però non passò in osservato grazie ad una telecamera a circuito chiuso che riprese la scena.

L’aiuto della ragazza al povero cane infreddolito

La ragazza si era fermata in un bar solamente per prendere un caffè e per riscaldarsi in una giornata di pioggia e freddo. Uscendo dal bar nota subito che sulla destra si trova un cagnolino raggomitolato su sé stesso e che trema dal freddo. A quel punto, anziché passarci davanti senza fare nulla come molti altri hanno fatto, decide di privarsi della sua sciarpa calda per avvolgerla attorno all’animale.

In una giornata del genere in Turchia, anche solo la sciarpa è un ottimo metodo di riparo e la donna ha scelto di aiutare quel cucciolo che era evidente di come tremasse dinnanzi a quelle intemperie. La giovane non credeva di essere vista da qualcuno, ma non solo una telecamera a circuito chiuso aveva ripreso la scena, persino qualcun altro stava immortalando la dolce scena.

Di per sé, il tutto è durato pochi secondi, ma di certo nessuno è rimasto indifferente a quanto ha visto. Infatti, il video è stato pubblicato immediatamente su internet, sui social, ed è diventato immediatamente virale. Non passò molto tempo per avere un numero infinito di commenti di persone che si complimentavano con lei.

Alcune persone hanno persino riconosciuto la ragazza e si è aggiunto alla mole di complimenti che stava ricevendo. La ragazza si chiama Duygu Elma e se voleva rimanere nascosta, ora è conosciuta da moltissime persone per il suo meraviglioso gesto. La stessa ragazza ha ammesso di sentirsi sorpresa di tutta questa attenzione, ma il suo gesto è stato dettato dalla pietà che provava per quel cane che tremava dal freddo.