G20, è iniziato l’attesissimo incontro tra il presidente Usa Biden e il capo di stato cinese Xi Jinping. Una lunga stretta di mano ha segnato l’inizio dell’incontro bilaterale tra i due leader di Usa e Cina.

Un summit tra due delle maggiori potenze mondiali che non si vedevano personalmente in un bilaterale dal 2017. La situazione tra Cina e Usa è stata messa a dura prova dalle conseguenze inevitabili della guerra in Ucraina e anche sul piano economico. Senza tralasciare la questione della sovranità territoriale di Taiwan. Il bilaterale è ora iniziato e sono arrivate anche le prime parole dai due esponenti internazionali.

G20, bilaterale tra Biden e Xi

Biden è arrivato a Bali in Indonesia ieri per presenziare al G20. Al suo arrivo è stato accolto da danze tipiche indonesiane che hanno omaggiato il presidente degli Stati Uniti con uno speciale benvenuto nel Paese.

Il bilaterale, in programma per oggi, è già iniziato e gli occhi del mondo sono puntati su questo delicato summit che vede l’incontro di persona tra i capi di stato di Cina e Usa. Non si vedevano dal 2017 e le questioni da trattare sono delicate e impellenti. Partendo dalla posizione della Cina riguardo al conflitto in Ucraina che, secondo gli Usa, è stata troppo marginale e potrebbe avere un’influenza importante nel decorso futuro della guerra per arrivare a Taiwan, la delicata questione che ha visto il deterioramento di rapporti già tesi tra le due Nazioni.

La questione economica e commerciale, poi, ha avuto un importante impatto sulle relazioni bilaterali. Ma si tratteranno anche temi profondi la questione diritti umani e Hong Kong.

Incontro tra Usa e Cina, le prime parole

Si attende il verbale congiunto dei temi trattati durante il bilaterale tra Xi e Biden ma nel frattempo i media internazionali hanno immortalato la lunga stretta di mano tra i due potenti leader.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: “Come leader delle due principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi” precisando poi che vedere il presidente cinese di persona era un grande piacere.

Xi Jinping ha risposto al leader statunitense affermando: “È un piacere rivederti dall’ultima volta avvenuta nel 2017. Dobbiamo trovare il giusto corso delle relazioni attraverso scambi schietti”.

I rappresentati di Cina e Usa sembrano propensi a lavorare reciprocamente sui punti da limare per poi riuscire a cooperare nella maniera più trasparente possibile.

Biden è uno dei leader che è stato più vicino al capo di stato cinese dopo il presidente russo Putin. Nonostante le divergenze su temi importanti, le due potenze hanno bisogno l’una dell’altra.

Il presidente statunitense cercherà anche di convincere Xi, in questo G20, a utilizzare la sua influenza per far riflettere Putin. Il leader cinese ha affermato qualche giorno fa, senza mai menzionare la questione Ucraina, che i suoi rapporti con Mosca sono solidi e continuano ad esserlo.