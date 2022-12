Antonella Clerici, perché non assaggia più alla Prova del cuoco: il vero motivo

La conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno Antonella Clerici prima assaggiava di tutto in diretta tv ma oggi non può più. Scopriamo perché.

Prima al timone de La prova del Cuoco, Antonella Clerici è sempre stata famosa per essere una buonissima forchetta.

La cucina di Antonella Clerici

E’ tra le conduttrici più amate della televisione italiana per la sua verve e simpatia, Antonella Clerici è oggi al timone della trasmissione Rai E’ sempre Mezzogiorno. Si tratta di un programma televisivo molto apprezzato, che accompagna le persone verso l’ora di pranzo e quindi, verso il TG1 del primissimo pomeriggio.

Prima di questa trasmissione, Antonella Clerici condusse con grande successo La prova del cuoco. In entrambi i programmi televisivi, la conduttrice si era distinta per essere una gran buona forchetta. Durante le prove e le preparazioni delle ricette, in cui spesso si cimentava anche lei dando il suo contributo, la Clerici non si faceva ripetere due volte di assaggiare un piatto o un altro.

Tant’è che, sull’onda del suo successo televisivo, Antonella Clerici decise di aprire un ristorante: Casa Clerici. Il ristorante aveva luogo nel centro Commerciale Campania di Marcianise. Purtroppo per lei, però, la sua apertura durò molto poco.

Oggi, la Clerici non sembra essere più quella conduttrice convivale di un tempo, per lo meno perché non si diletta più negli assaggi delle preparazioni. Vediamo perché.

Perché non assaggia più: la paura della Clerici

Nel corso del programma da lei condotto, il pubblico fedelissimo sa che la Clerici si diletta in almeno un paio di assaggi, prima di dare la linea al Tg. Eppure, negli ultimi giorni, ciò non sta avvenendo.

A confessare il motivo è stata lei stessa. In pratica, gli assaggi non le sono più possibili poiché la conduttrice ha dovuto fare i conti con dei problemi di stomaco che, per il momento, non sono stati ancora resi noti. Non si sa se si sia trattato di una vera e propria intossicazione alimentare oppure da coliche.

Evelina Flachi, che ricopre il ruolo di nutrizionista di Antonella Clerici, ha suggerito alla conduttrice di seguire delle regole ben precise. Inutile dire che, il nuovo regime alimentare per la conduttrice non è stato affatto semplice da seguire. La donna ha addirittura affermato che avrebbe preferito rifugiarsi a casa piuttosto che vedersi passare sotto il naso tutto quel ben di Dio, senza poter assaggiare.

Inoltre, avrebbe preferito, a questo punto, stare a casa a riposare ma ha preferito essere comunque presente in trasmissione, per evitare di deludere i suoi fan. Siamo sicuri che, non appena la conduttrice risolverà i suoi problemi di salute, tornerà a deliziare con la sua genuinità i telespettatori assaggiando di tutto e di più in diretta.