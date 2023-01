Benedetta Rossi, scoperto il suo titolo di studio: non se l’aspettava nessuno

Benedetta Rossi, la Food influencer più famosa d’Italia ha un titolo di studio che nessuno si aspettava: e chi lo avrebbe mai immaginato che il volto di Real Time aveva studiato queste discipline?

Sbuca fuori il titolo di studio conseguito dalla bravissima e super colta Benedetta Rossi. Che genio! Ecco che cosa ha studiato all’Università. Brava in tutto, non solo in cucina.

Benedetta Rossi, è lei la Food influencer più amata d’Italia

Food blogger o Food influencer, che dir si voglia, Benedetta Rossi è un portento. Conosciuta in Italia e non solo, è diventata da pochi anni uno dei personaggi più seguiti dei social e in TV.

La sua passione per la cucina l’ha portata ad entrare, con gioia, nelle case degli italiani con le sue semplici e straordinarie ricette ma anche a scrivere diversi libri che hanno venduto tantissime copie.

Star di Food Network e volto, per anni, di Real Time, oggi la moglie di Marco Gentili si può considerare anche una scrittrice affermata oltre che una star dei social. Pensate che su Instagram è seguita da più di 4 milioni di follower, insomma, un risultato di non poco conto considerando che tutto è nato per caso e da una semplice passione, quella per la cucina, trasmessa dalla mamma e dalla nonna.

Benedetta, in passato, immaginava per sé una vita completamente diversa da quella che conduce attualmente. Non a caso la Rossi ha fatto degli studi specifici che andavano però in tutt’altra direzione rispetto al mondo culinario.

Sapete che cosa ha studiato la Food blogger? Ve lo diciamo noi. Ecco che titolo di studio ha conseguito la bella star del mondo culinario.

Che titolo di studio ha la famosa Food blogger

La Food blogger di Porto San Giorgio, ha un successo che solo in pochi possono comprendere. Grazie alla sua passione per la cucina, è diventata una vera e propria star. Seguita da più di 4 milioni, può vantare sicuramente una schiera di fan straordinaria.

“Fatto in casa da Benedetta”, suo canale Web sul quale raccoglie ricette gustose e semplici per tutti ma anche i libri che scrive, sono solo una parte della sua quotidianità, strumenti comunicativi e social che adora aggiornare come se fosse un modo per rimanere più vicino ai suoi seguitori, a coloro che hanno decretato il suo successo.

Eppure nessuno nella sua famiglia, né tantomeno lei, poteva immaginare che la sua vita avrebbe preso questa piega inaspettata. Sapete che Benedetta ha condotto degli studi completamente distanti dal mondo della cucina (o quasi)?

Dovete infatti sapere che prima di diventare la Food influencer e star del web che è oggi, Benedetta Rossi si è laureata all’Università di Camerino nel 2003 in Produzione e Sanità degli organismi acquatici.

In realtà, a ben vedere, lo studio della biologia non soltanto marina ma anche umana, le ha consentito di diventare bravissima anche ai fornelli. Perché vi state chiedendo? Che cosa c’entra la biologia con la cucina?

Come ha raccontato lei stessa in diverse interviste, durante il suo corso di studi ha appreso metodo e disciplina lavorando in laboratorio, un ambiente nel quale tutto doveva essere sempre perfetto, impeccabile e super organizzato, caratteristiche queste che sono essenziali anche in cucina.

Non ha mai sfruttato il suo titolo di studio, Benedetta Rossi, che ha preferito sempre dedicarsi all’arte culinaria, una passione questa trasmessa dalla nonna e dalla mamma anche loro amanti del cibo ed esperte ai fornelli.

Non potrebbe essere più contenta oggi la Food blogger che è uno dei personaggi positivi più apprezzati della televisione e del web. Benedetta, insomma, non è solo bravissima in cucina ma anche in tante altre cose.